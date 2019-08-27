نيمار يعلنها: سألعب في برشلونة فقط
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:12 م
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حسم البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشأن الانتقال لبرشلونة أو ريال مدريد.
وارتبط نيمار بالرحيل عن باريس سان جيرمان بعدما أبلغ رئيس النادي ناصر الخليفي بالابتعاد عن ملعب حديقة الأمراء أملا في العودة من جديد للدوري الإسباني.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار عقد جلسة مع ليوناردو، أمس الإثنين، أبلغه خلالها أنه يريد الانتقال لبرشلونة، وليس أي نادٍ آخر.
وشدد نيمار أنه لا يريد الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس، وإنما فقط برشلونة، وهو ما قد يعجل بحسم الصفقة لصالح النادي الكتالوني.
وكان مسئولو برشلونة قد أرسلوا عرضاً رسمياً لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا إلا أن العرض تم رفضه من إدارة النادي الفرنسي بسبب ضعف المقابل المادي، حيث عرض برشلونة في البداية كوتينيو + مبلغ مالي لكن النادي الفرنسي رفض، ثم عاد برشلونة بالعرض الثاني يطلب فيه إعارة نيمار مع خيار الشراء في نهاية الموسم أو إعارته لمدة موسمين مع دفع 160 مليون يورو شراء إلزامي لكن باريس رفض أيضا بسبب ضعف المقابل المادي.
في الوقت الذي يحاول فيه برشلونة التعاقد مع اللاعب، ينتظر ريال مدريد موافقة باريس سان جيرمان من أجل الرد بعرض رسمي يفوق عرض برشلونة لخطف اللاعب من امام أعين الفريق الكتالوني، وحسم صفقة تاريخية سوف ينعش بها النادي الخط الهجومي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان والذي أعطي موافقته لرئيس الريال بالتعاقد مع اللاعب بعدما ابتعد عن ضم بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بسبب رغبة الشياطين الحمر في بيع اللاعب مقابل 200 مليون يورو.
وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد تحدثت عن تركيبة أخرى للصفقة أكثر خيالية ربما، وهي أن التعاقد سيكون لموسمين "على سبيل الإعارة بمقابل مادي" أو ما أطلقت عليه الصحيفة "إيجاراً" وفقاً لما يريده البي إس جي.
وبحسب موندو ديبورتيفو، فإن طلبات سان جيرمان واضحة فيما يتعلق بلاعبي برشلونة، سيميدو وديمبيلي و100 مليون يورو من أجل الظفر التام بالبرازيلي، الأمر الذي يجعل قيمة الصفقة تقدر بنحو 250 مليون يورو في مجملها.
وحسب صحيفة paris united الفرنسية، فإن مسؤولي برشلونة يحاولون إقناع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بقبول مبلغ لا يتجاوز 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب أو لاعبين لإغلاق صفقة نيمار.
وينتظر برشلونة وريال مدريد حتي يوم 2 سبتمبر المقبل لمعرفة القرار النهائي حول بيع نيمار من باريس سان جيرمان خاصة في ظل تفكير النادي الفرنسي ببقاء اللاعب وغلق فكرة رحيله خلال الصيف الجاري رافضاً جميع العروض المقدمة للاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وتكهنت صحيفة "ليكيب" بانهيار المفاوضات بين كل الأطراف بخصوص نيمار، مشيرة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة "لا يريدان ضم لاعب يتقاضى أموالا باهظة ويتعرض إلى إصابات بشكل متكرر"، وهو الأمر الذي قد يجعله لاعباً في صفوف فريق باريس سان جيرمان للموسم المقبل.
وكان اللاعب البرازيلي البالغ 27 عاما قد أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في الرحيل خارج أسوار حديقة الأمراء، في الوقت الذي ردت فيه الإدارة، بأنها ترحب بأي عرض مناسب للحصول على خدمات اللاعب، وسط تكهنات بإمكانية عودته لفريقه السابق برشلونة الإسباني أو الانتقال إلى ريال مدريد.
يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الساحرة المستديرة.
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