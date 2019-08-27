يوسف يحاضر لاعبي الأهلي.. تدريبات منفردة لرمضان ومروان محسن وإكرامي يواصل التأهيل

حرص محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل مران الفريق استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني الإستوائي في دوري أبطال إفريقيا.





كما خاض مروان محسن ورمضان صبحي ثنائي الفريق، تدريبات منفردة على هامش المران لتجهيزهم للمباريات المقبلة.





كان مروان محسن، عاد من قضاء إجازة بسبب زواجه قبل مواجهة إطلع بره، فيما عاد رمضان صبحي من شكواه للإصابة قبل حصول الفريق على راحة سلبية.



