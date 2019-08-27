فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2019 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg وطريقة سداد فاتورتك إلكترونيا WE





فاتورة التليفون الارضي، سنُعرفكم اليوم على فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2019 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، وطريقة سداد الفاتورة إلكترونيا عبر الإنترنت.





وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتحذير جميع عملائها بضرورة دفع فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2019، لكي لا تتم تحويل الخدمة لاستقبال فقط وقطع خدمة الخط الأرضي، حيث أن بالفعل تم تحويل العديد من الخطوط لاستقبال فقط، وذلك لمن يقوم بدفع فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2019.





الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

ويمكن لجميع العملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو 2019 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي WE):-





الشركة المصرية للاتصالات الرابط التالي ( billing.te.eg ) للتسهيل على جميع العملاء لمعرفة فاتورة التليفون الارضي و الاستعلام عن قيمة الفاتورة ليستطيع العميل سدادها بسهولة. خصصت





ويلتزم العملاء بدفع فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر حتى لا تنقطع خدمة الانترنت سواء كان العميل مشترك في الانرنت من شركة تي داتا أو we أو مشترك في الانترنت تابعا لشركات الاتصالات فودافون، موبينيل، اتصالات.





وبعد الدخول على الرابط السابق (رابط موقع شركة المصرية للاتصالات)، يتم إدخال كود المحافظة في المربع الخاص به، وإدخال رقم التليفون الأرضي في المربع الخاص به أيضًا ثم الضغط على كلمة "أظهر الفواتير" لتظهر لكم جميع المستحقات والمبالغ التي يجب دفعها للشركة المصرية للاتصالات WE.





طريقة دفع فواتير الخط الأرضي

ويمكنك الآن دفع فواتير الخط الأرضي بطريقتين مختلفتين، وهما:

- يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي عن طريق بطاقة الإنترنت أو الفيزا البنكية عبر موقع المصرية للاتصالات WE.





- يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي أيضًا من خلال خدمات الدفع الإلكترونية مثل (خدمة فوري).





- يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي من خلال أكشاك الشركة المصرية للاتصالات المنتشرة في محطات المترو أو من أي فرع قريب منك.



