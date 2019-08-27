سكك حديد ألمانيا: رقمنة نحو 68 ألف عربة شحن بضائع

أعلنت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أنها تجهز جميع عربات شحن البضائع الخاصة بها، والتي تبلغ 68 ألف عربة تقريبا، بنظام اتصالات حديث وأجهزة استشعار ذكية، بحيث يمكن تتبع رحلة العربات على نحو أفضل.





وأوضحت الهيئة اليوم، خلال عرض الـ 34 ألف عربة التي تم تحديثها في محطة بلدة زيلتسه بالقرب من مدينة هانوفر شمالي ألمانيا أن التزود بنظام تحديد المواقع "جي بي إس" ونظام الاستشعار يوفر لعملاء قسم البضائع بالهيئة الكثير من المزايا.





وترسل العربات ذات التجهيزات الحديثة إشارات عبر شبكة الهاتف الجوال أثناء القيادة وعند الإقلاع أو التوقف أو في حالة حدوث اصطدامات. ويمكن من هذه البيانات تحديد معلومات عن حالة الأحمال ودرجة الحرارة ورطوبة الهواء أو عن الحركة في حالة البضائع الحساسة.





وقال مارك شتاستسك المسؤؤول بمجلس إدارة قسم الشحن بهيئة السكك الحديدية: "عربات البضائع الذكية تجعل نقل البضائع بالسكك الحديدية أكثر حداثة ومناسب للمستقبل.. عملائنا سيستفيدون من السلاسل اللوجستية التي يمكن التحكم فيها على نحو أفضل، وكذلك من جودة أعلى في النقل وأوقات وصول قابلة للتخطيط".





جدير بالذكر ان نظام جي بي اس (GPS) او نظام تحديد المواقع العالمي هو نظام ملاحي مبني على الاقمار الصناعية، و يتكون من شبكة تحتوي على 24 قمر صناعي موجودة في مدار الفضاء من وزارة الدفاع الأمريكية، كانت الحكومة تستخدم نظام الجي بي اس (GPS) لأغراض عسكرية فقط، لكنها اتاحت المجال للاستخدام المدني في سنة 1980، ويعمل نظام الجي بي اس (GPS) في اي حالة طقس على مدار الساعة في اي مكان في العالم، و بدون اي رسوم اشتراكية او تفعيلية.





ويعمل النظام من خلال دوران الاقمار الصناعية حول الارض مرتين في اليوم في مسار دقيق جداً لنقل معلومات الاشارة الى الأرض. من ثم يقوى جهاز استقبال اشارة الاقمار بأخذ المعلومات و استخدام تقنية التثليث لتحديد موقع المستخدم بدقة.





ثم يقوم جهاز الاستقبال بالمقارنة بين الوقت الذي تم فيه ارسال الاشارة من القمر الصناعي مع الوقت الذي تم استقبالها منه, و فرق الوقت يحدد لمستقبل الاشارة كم يبعد القمر الصناعي، بعد ان يقوم جهاز الاستقبال بجمع قياسات للمسافة من عدة اقمار, يمكنه تحديد موقع المستخدم وعرض موقعه على الخريطة الالكترونية الموجودة في جهازه.





وليتمكن جهاز الاستقبال من عرض موقع المستخدم وتعقب حركته بطريقة ثنائية الابعاد (خطوط الطول و العرض)، يجب عليه ان يستقبل اشارات من 3 اقمار صناعية كحد ادنى. عندما يستقبل اشارات من 4 اقمار و اكثر، يمكنه عرض موقع المستخدم بطريقة ثلاثية الابعاد (خطوط الطول والعرض والارتفاع) و بالتالي يمكنه عرض معلومات اضافية مثل السرعة، مسافة الرحلة، المسافة إلى الغاية، وقت شروق الشمس وغروبها، وغيرها.





النقل: الانتهاء من تحسين 120 محطة سكك حديد





أعلنت وزارة النقل، اليوم، أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير محطات السكك الحديدية، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وذلك ضمن خطة تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية من (بنية تحتية ومزلقانات ومحطات وكهربة اشارات وتطوير الورش والتعاقد على عربات جديدة للركاب والبضائع وجرارات جديدة وإعادة تأهيل الاسطول الحالي من العربات والجرارات وانشاء خطوط جديدة للسكك الحديدية).

واضافت الوزارة أن، هيئة السكك الحديدية تنفذ مشروع تطوير وتحسين 181 محطة سكة حديد، حيث تم الانتهاء من تحسين 120 محطة، وجاري العمل في تحسين 13 محطة، وتطوير 42 محطة، وجاري العمل في تطوير 6 محطات.

وأشارت إلى أن مشروع تطوير المحطات يشمل تطوير عدد 48 محطة تم الانتهاء من (42 محطة) على أربع مراحل المرحلة الاولى بعدد (9 محطات) بتكلفة ( 75 مليون جنيه) والثانية بعدد (10 محطات) بتكلفة (91 مليون جنيه) والثالثة بعدد (11 محطة) بتكلفة ( 48 مليون جنيه) حيث تم الانتهاء منها جميعاً والمرحلة الرابعة تم الانتهاء من عدد (8 محطات) بتكلفة (409 مليون جنيه) وسبق الانتهاء من جميع الأعمال لعدد 4 محطات بخط أبو قير (السوق – الحضره – غبريال – الظاهرية) بتكلفة 8 مليون جنيه.

وأشارت انه تم هدم وإعادة أنشاء مبانى المحطات المذكورة وكذلك تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وإنشاء مظلات جديدة لإمكان ظهور المحطات بالشكل الحضارى اللائق مع إستثمار الأماكن المتاحة بالمحطة لتعظيم إيرادات الهيئة وانه جارى العمل بعدد 4 محطات (الإسكندرية تنتهى فى 30/4/2020 – دمنهور -المحلة الكبرى - العصافرة تنتهى في 30/9/2019) بالإضافة إلى تطوير محطة سيدى جابر بتكلفة 225 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98 % وتم تنفيذ الأعمال الحماية المدنية بنسبة 30 % ومنتظر الانتهاء فى 31/12/2019 وكذلك تطوير محطة القاهرة بتكلفة 255 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تنفيذ العمال بنسبة 98 % وتم تنفيذ الأعمال التكميلية بنسبة 90% ومنتظر الانتهاء فى 30/9/2019.

بينما يتم تقسيم صيانة وتحسين المحطات الى مشروعين يتم تنفيذهما على التواوي الاول يشمل تحسين وصيانة عدد 47 محطة بتكلفة 159 مليون جنيه تم الانتهاء من عدد 38 محطة محطة منها (القلج البلد – ابو زعبل البلد – الشوبك – الزهوين – أوسيم – الكوم الأحمر) وجارى العمل بمحطات( دناصور- القناطر الخيرية القديمة - القناطر الخيرية الجديدة - شبرا الخيمة - إمبابة - السعدية – جنيفة - ناصر - بني حدير) من المتوقع الانتهاء فى 31/10/2019

والثاني يتمثل في مشروع صيانة وتحسين عدد 86 محطة بتكلفة 471 ميلون جنيه حيث تم الانتهاء من عدد 83 محطة منها ( قليوب – شلقان – سمادون - المنزله) وجارى العمل فى عدد 3 محطات وهى ( طنطا – الحوامدية - جزيرة شندويل) من المنتظر الانتهاء فى 7/10/2019 حيث تم رفع كفاءة المحطات لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق وتحقيق مستوى جودة للخدمة يرضي الركاب ويشمل ذلك أعمال تغيير بلاط الأرصفة والطبانات وتحسين دورات المياه وإنشاء مظلات جديدة.