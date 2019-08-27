التردد الخاص بقناة الزمالك على "نايل سات" وموعد انطلاقها

انتهى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور من الإجراءات الخاصة باستلام ستوديو قناة الزمالك الجديدة في مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تواجد وفد من النادي الأبيض لمعاينة الاستوديو الجديد بعد التوصل إلى اتفاق مع شركة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسي.

تردد قناة نادي الزمالك

ومن المقرر ان تنطلق قناة نادي الزمالك بعد عمل الهيكلة الإدارية للقناة خلال الايام القليلة المقبلة، حيث تظهر القناة إلى النور عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على تردد 11449 أفقي -27500- ومعدل التصحيح 5/6.

موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة

وقد اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن انطلاق القناة خلال أيام قليلة، بعد تعيين رئيسا للقناة ووضع الخطة الكاملة للبىامج التليفزيونية المقرر ان يتم بثها على مدار اليوم.

مباريات الفريق الأول على قناة الزمالك الجديدة

وأكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على بث مباريات فريق الكرة الأول على القناة الجديدة بعد انتهاء موعدها الأصلي بساعتين، بالإضافة إلى الحصول على ملخصات مباريات الابيض بالكامل في البطولات المحلية من ضمن حقوق القناة.

نجوم القلعة البيضاء على قناة الزمالك الجديدة

وكشف رئيس النادي الأبيض عن وجود كل نجوم الفريق الأول وقدامى ورموز القلعة البيضاء على قناة الزمالك الجديدة بشكل خاص وحصري، حيث وعد منصور الجماهير بتقديم محتوى طيب وهم:

الإعلامي خالد الغندور .

الإعلامي أحمد جمال.

الكابتن أحمد عبد الحليم.

الكابتن طارق يحيي.

الكابتن أحمد سمير.

الصحفي محمد الشرقاوي.

الصحفي كريم أبو حسين.

الصحفي شادي عيسي.

الصحفي صبحي عبد السلام.

الصحفي عبد الشافي صادق.

الصحفي إيهاب الفولي.

الصحفي منتصر الرفاعي.





كما أكد رئيس نادي الزمالك عن بداية تشغيل قناة الزمالك الجديدة على كافة الأقمار الصناعية أول شهر سبتمبر المقبل مع بدء الموسم الكروي الجديد المقبل بإتاحة مجموعة من البرامج المميزة والضيوف من نجوم الرياضة المحلية والعالمية.

مفاجأت للجماهير والأعضاء على قناة الزمالك الجديدة

وفي نفس السياق قال رئيس نادي الزمالك بأن هناك تفكير في إنتاج مجموعة من البرامج التي ستكون بمثابة الصوت الذي يعبر عن جماهير وأعضاء النادي، بالإضافة إلى حرصه على الاهتمام بالمرأة.

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد تعاقد مع قناة المحور لإنتاج برنامج الزمالك اليوم، عبر شاشة القناة حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بقناة نادي الزمالك الجديدة، حيث يظهر البرنامج بشكل يومي لمدة ثلاثة ساعات، من تقديم الثنائي خالد الغندور وأحمد جمال.