تعرف على شروط قرض مشروع تربية الماشية لإنتاج اللحوم من قبل الجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسط العديد من القروض لصالح؛ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل لشباب.

ومن الممكن أن يعرض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أفكار مشاريع على الموطنين الذين يريدون البداء في إنشاء مشروعات، إذا لم تكن لديهم أي افكار أو مقترحات حول تنفيذ مشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ضمن المشروعات التى يقترح تنفيذها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رواد الأعمال لتنفيذها، هو مشروع تربية الماشية، والذي يتم تنفيذ من خلال مشروعين هما تسمين العجول البقري الخليط، و مشروع تسمين عجول الجاموس.

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالى دراسة الجدوي للمشروعين، وطرق التقدم للحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ المشروع:

أولًا: مشروع تسمين العجول البقري الخليط :

تعتمد فكرة المشروع على تسمين العجول البقري الخليط والذي تتميز بمعدلات نمو عالية واستجابة سريعة للتسمين، وكذلك تسمين عجول الجاموس الفطام مباشرة والتي تتميز بمعدلات نمو عالية واستجابة سريعة للتسمين وذلك بهدف توفير البروتين الحيواني وتلية طلب السوق المحلى وزيادة دخل أصحاب المشروعات وتوفير فرص عمل ثابتة ومؤقتة.

وأوضح الجهاز أن دراسة جدوى استرشادية بمشروع تسمين 20 عجل بقرى خليط فى السنة، أثبت أنه يمكن البداء في تسمين 20 عجل بقرى خليط فى السنة (مرحلة ثانية بمتوسط وزن 250 كجم، حيث متوسط التكلفة الإستثمارية للمشروع 255 ألف جنيه، مشيرة إلى أن القرض سيبلبي 75% من إجمالى قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع، في حين يدفع المتقدم لتنفبذ الفكرة قيمة 25% من إجمالى قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع، وسيتم أعطاء سنة واحدة سماح لبداء في سداد القرض.

وتوقعت إدارة جهاز مشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تبلغ مدة سداد القرض على خمس سنوات، على أن يحقق أرباح في اول سنة 127000 جنيه، وتصل أرباحة إلى 3240 00 جنيه في اخر سنة للمشروع.

ثانيًا: مشروع تسمين 20 عجل بتلو:

كشف الجهاز أن دراسة جدوى استرشادية لتسمين 20 عجل بتلو فى السنة (مرحلة أولى بمتوسط وزن 80 كجم)، تبلغ متوسط التكلفة الإستثمارية للمشروع: 130 ألف جنيه، وسيكون متوسط حجم القرض المننوح من الجهاز 75% من إجمالى قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع، في حين تصل نسبة المساهمة الذاتية: 25% من إجمالى قيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع.

وتوقعت إدارة جهاز مشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تبلغ مدة سداد القرض خمس سنوات، على أن يحقق أرباح في اول سنة 28000 جنيه، وتصل أرباحة إلى 97000 جنيه في اخر عام للمشروع.

شروط طلب قرض من الجهاز :

أن يتقدم المواطن بصورة من البطاقة لإدارة تطوير المشروعات الزراعية أو لأحد فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات؛ للحصول على قرض الخاص بأحد مشاريع الماشية لأنتاج اللحوم، على أن يقوم الجهاز بفحص أوراق المتقدم ومدي تفرغة للمشروع للموافقة على طلبوة.

و من جانبها أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن الجهاز قام بضخ تمويل قدره 2.8 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019، تضمن قروضًا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالي تمويل 2.767 مليار جنيه، مولت حوالي 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، ووفرت نحو 147.6 ألف فرصة عمل ، إلى جانب منح بإجمالي تمويل 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 33.7 ألف يومية عمل.