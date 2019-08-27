تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر رابط بوابة الحكومة الإلكترونية "الحق بسرعة سجل رغباتك" | غلق باب التسجيلات بعد 5 أيام





تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لجمع الطلبة والطالبات الذين يبحثون عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019، ومن المقرر أن يتم غلق باب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بعد 5 أيام فقط.





شهد محرك بحث جوجل إقبال كثيف عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019، وباقي من الزمن 5 أيام على غلق باب التسجيلات، ومن المقرر أن يُغلق يوم السبت المقبل الموافق 31 أعسطس الجاري.









وقام السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الثلاثاء 27/8/2019، بالإعلان عن عدد المتقدمين لـ" تنسيق الدبلومات الفنية 2019" للقبول بالجامعات والمعاهد، حيث بلغ عددهم حتى الآن 158 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي الجديد 2019/2020.





وأكد عطا، على أن سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني منتظمة جدًا دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2019، حتى الساعة السابعة من مساء يوم السيت الموافق 31 أغسطس الجاري.

وأضاف عطا الأمر متاح لجميع طلاب الشهادات الفنية للتقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة وهي:-

- كلية التكنولوجية للصناعة والطاقة " جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية".

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة "جامعة الدلتا التكنولوجية" (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة "جامعة بني سويف" التكنولوجية.

وأضاف عطا أنها تعتبر خطوة هامة لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، و تعد امتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال اكسابهم المهارات العملية والتعليمية، وفقًا لأحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

ويذكر أن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 بدأ السبت الماضى، ويستمر حتى الساعة 7 مساءًا يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.



