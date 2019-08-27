متعب يزاحم غالي وفضل على منصب مدير منتخب مصر

اشتعل الصراع بين الثلاثي الأهلاوي عماد متعب وحسام غالي ومحمد فضل، لتولى منصب مدير منتخب مصر في الجهاز الفني الجديد للفراعنة، والمقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.





وانحصرت المنافسة بين الثلاثي محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة والذي قدم أداء مبهر كمدير لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر، بالإضافة لحسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة والذي حقق نجاحا كبيرا في تجربته مع الفريق الساحلي، ثم عماد متعب نجم الأهلي السابق.





وكان أسامة إسماعيل المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد أن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر سيكون وطنيًا لاعتبارات سياسية.





وقال إ سماعيل عبر البرنامج الإذاعي "ملعب 9090": " المدير الفني القادم سيكون وطني، هذه توجهات الدولة، واتحاد الكرة منظومة تعمل داخل الدولة، موضحًا: "يتم المفاضلة بين 7 أسماء، والاختيار سيكون وفقًا لمعايير معينة استعدادا لكأس أمم 2021 ومونديال 2022، وسيتم التطرق لملف مدرب المنتخب في اجتماع مجلس الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، لأنه من الملفات الملحة".





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