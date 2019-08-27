إبرهيم العربي: نسعى لتذليل العقبات لمضاعفة الاستثمارات اليابانية في مصر

كشف المهندس ابرهيم العربي رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني عن البدء في انشاء مصنع سوميتومو للإطارت في بور سعيد ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل لشباب مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري بحضور الدكتوره سحر نصر وزير الاستثمار والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الخارجية والعديد من اعضاء مجلس الاعمال من الجانبين وما يزيد عن 50 من رجال الاعمال المصريين واليابانين.

وقال العربي أن مجلس الاعمال المصري الياباني يسعى جاهدا لتذليل كافة العقبات امام المستثمرين لمضاعفة الاستثمارات اليابانية على أرض مصر ،أن مصر لا تدخر جهدا في هذا الشان.

وأشاد العربي بالعروض التي قدمتها الشركات المصرية لتعزيز الاستثمار في مصر مثل شركات السويدي ومجموعة العربي وشركة اراسكوم ومودن ماشنزي .

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الاستثمار المصري في يوكوهاما باليابان عرضا شاملا للجانب المصري عن القطاعات الواعده للشراكة والاستثمار الياباني في مصر وفرص التعاون بين الجانبين والتي قدمته هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو ".

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة إن المرحلة الحالية تمثل نقطة تحول مهمة فى تاريخ العلاقات الثنائية المصرية اليابانية وتجعل من اليابان إحدى أهم الشركاء التجاريين لمصر على المستوى العالمى، مشيراً إلى أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين بلغت العام الماضى 1.2 مليار دولار كما بلغت قيمة الإستثمارات اليابانية فى السوق المصرى حوالي 700 مليون دولار.





جاء ذلك خلال كلمة الوزير بفعاليات منتدى الأعمال والإستثمار المصرى الياباني والذي عقد على هامش مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد7" والمنعقد بمدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس الجارى.





وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على خلق علاقات راسخة ومستدامة مع مجتمع الأعمال الياباني من شأنها تعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين مصر واليابان خلال المرحلة المقبلة.





وأشار إلى أن منتدى الاعمال المصرى اليابانى يمثل نقلة هامة فى مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة وبين مصر واليابان ودول القارة الافريقية بصفة عامة.





وأوضح الوزير أن مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى من المسئولين ورجال الأعمال برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدورة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "تيكاد7" تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية المتميزة على كافة المستويات وفى مختلف المجالات مع الوضع فى الاعتبار أهمية تفعيل العمل المشترك لتنمية القارة الإفريقية.





ولفت فى هذا الاطار إلى أنه سبق وأن ألتقى الرئيس برؤساء عدد من كبريات الشركات اليابانية العملاقة خلال المائدة المستديرة التى عقدت بمدينة أوساكا على هامش اجتماعات مجموعة العشرين خلال شهر يونيو الماضى ، وهو الأمر الذى يعكس الرغبة الأكيدة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين القطاع الخاص المصرى واليابانى .





وأكد أن اليابان تظل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستويىن الإقليمى والعالمى بعلاقات ثنائية ترتكز على الصداقة والتعاون الشامل فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الصناعية، مشيراً إلى ثقته الكاملة فى مجتمع الأعمال الياباني في القيام بدور محورى لنقل التكنولوجيات والخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية.





وعكفت مصر خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ سياسات للإقتصاد الكلى تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادى متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تضع الإصلاح الاقتصادى على رأس أولوياتها حالياً وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة "رؤية مصر 2030" والتي تستهدف تحقيق عدة اهداف تضع مصر ضمن أكبر 30 دولة فى العالم فى مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.





وذكر نصار أن الخطة الاقتصادية قصيرة المدى للحكومة 2020 ستسهم فى تحقيق زيادة فى متوسط نمو الناتج القومى الإجمالى وتقليل عجز الميزانية ومعدلات التضخم ، مشيراً إلى أنه من المتوقع تحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 7% وزيادة مساهمة قطاع الطاقة فى الناتج القومى الإجمالى من 13.1 % إلى حوالي 20%.



