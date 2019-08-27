نقل الدفعة الثانية من منظومة إس- 400 الروسية إلى أنقرة
أكدت وزارة الدفاع التركية بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر.
وجاء في بيان الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء:
"بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس- 400 إلى قاعدة مرتد الجوية
في أنقرة"، مشيرة إلى أن "عملية النقل ستستغرق مدة شهر".
وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون
العسكري التقني، يوم 12 تموز/يوليو الماضي، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى
تركيا، مؤكداً على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.
ووفقا لوكالة سبوتنيك، أكدت وزارة الدفاع
الروسية، في وقت سابق، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية
الجوية إلى تركيا. فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية، بأن "ثلاث طائرات محملة بأجزاء
من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية".
وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400"
إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء
"إس-400"، جزئيًا.
وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا
والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية،
مهددة بتأخير أوإلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع
ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.
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