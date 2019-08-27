نقل الدفعة الثانية من منظومة إس- 400 الروسية إلى أنقرة

أكدت وزارة الدفاع التركية بدء استلام منظومة صواريخ "إس 400" الروسية، مشيرة إلى أن التسليم سيستمر لمدة شهر.

وجاء في بيان الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء: "بدأت اليوم أعمال نقل الدفعة الثانية من منظومة إس- 400 إلى قاعدة مرتد الجوية في أنقرة"، مشيرة إلى أن "عملية النقل ستستغرق مدة شهر".

وأعلنت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، يوم 12 تموز/يوليو الماضي، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكداً على تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، أكدت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا. فيما ذكرت وزارة الدفاع التركية، بأن "ثلاث طائرات محملة بأجزاء من منظومة "إس- 400" هبطت في قاعدة مرتد الجوية".

وتم توقيع اتفاقية توريد "إس-400" إلى تركيا، في ديسمبر 2017، بأنقرة. وتحصل تركيا بموجبها على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس-400"، جزئيًا.

وتسببت الصفقة بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات باتريوت الأميركية، مهددة بتأخير أوإلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف-35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات.