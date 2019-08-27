ستيف جوبز يثير الجدل في مصر.. صورة تعيد إحيائه على السوشيل ميديا
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 12:51 م
Advertisements
انتشر منذ أول الأسبوع الجاري صورة لمؤسس شركة آبل الأمريكية، ستيف جوبز، حيث تم رصد صورة في جمهورية مصر العربية لرجل بجلباب يجلس على كرسي في مقهى شعبي يشبه الراحل ستيف جوبز بطريقة غريبة، مما دفع العديد بالقول أن ستيف جوبز حي ومختبأ في مصر.
وبالطبع، اختلف نشظاء مواقع التواصل الاجتماعي حول تاريخ ومكان صورة شبيه ستيف جوبز التي انتشرت منذ يوم السبت على مواقع التواصل، حيث قال البعض إن الصورة في مقهى شعبي بالقاهرة، فيما يرجعها البعض الآخر إلى ليبيا.
كما امتلأت مواقع التواصل بصور ترصد أوجه الشبه بين صاحب الصورة وستيف جوبز، وقال بعضهم إن الرجل كان يرتدي نظارة وساعة من آبل كما لو كان جوبز الحقيقي.
ستيف جوبز يظهر في احد المقاهي في ليبيا مما يؤكد انه لم يمت pic.twitter.com/vlxwjgYfCv— ADAMOS (@adamoadamos) ٢٣ أغسطس ٢٠١٩
وتفنن بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقاتهم على صورة شبيه ستيف جوبز، حيث انساق البعض وراء الشائعات، بل ذهب الكثيرون في تفسيرهم للصورة بمنظور نظرية المؤامرة.
حيث قال أحد النشطاء أن ستيف جوبز الحقيقي لا يزال حيا، مغردًا: "ستيف جوبز زور نبأ وفاته كي يستطيع الاستقرار في الطائف بسعادة بعيداً عن الاضواء".
ستيف جوبز زور نبأ وفاته كي يستطيع الاستقرار في الطائف بسعادة بعيداً عن الاضواء pic.twitter.com/K5qc48cs2F— سواق طيارة ® (@jet_aviator) ٢٥ أغسطس ٢٠١٩
وغرد آخر قائلًا: "ستيف جوبز مؤسس "آبل" الأمريكية فبرك وفاته وعايش متخفى فى مصر".
ستيف جوبز مؤسس "آبل" الأمريكية— Ⓜohy (@mohyhassan194) ٢٦ أغسطس ٢٠١٩
فبرك وفاته وعايش متخفى فى مصر😂😂 pic.twitter.com/AdHWUssjqI
وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إشاعات حول بقاء ستيف جوبز على قيد الحياة، فقد سبق أن ظهرت صورة قبل سنوات أثارت مزاعم بأن ستيف جوبز يختبئ في جزر المالديف أو البرازيل .
وفاة ستيف جوبز
أصدرت أسرة ستيف جوبز في 5 أكتوبر 2011 بياناً بخبر وفاته تقول: اليوم، ستيف جوبز مات بسلام، كما قالت شركة أبل في بيان مقتضب أن مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي السابق ستيف جوبز، قد فارق الحياة عن عمر يناهز 57 عام، وكان ستيف جوبز قد استقال منذ شهر تقريبًا من منصبه كرئيس تنفيذي لأبل، وقال وقتها انه وفي بوعده في الابتعاد عندما يشعر انه غير قادر على العطاء.
كما أصدرت شركة آبل تقول فيه: "نحن حزينون بشدة لإعلان خبر وفاة ستيف جوبز، عبقرية ستيف جوبز، شغفه وطاقته كانت مصدر اختراعاتنا الغير محدودة والتي طورت حياتنا جميعًا العالم أصبح أفضل بشكل لا يقاس بسبب ستيف جوبز، حبه العظيم كان لزوجته، لورن، ولعائلته. قلوبنا معهم ومع جميع من لامستهم هداياه الغير مقدرة بثمن".
سبب وفاة ستيف جوبز
وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة سانتا كلارا الأمريكية أن سبب وفاة ستيف جوبز كان توقفًا في التنفس ناتج عن سرطان البنكرياس الذي انتشر في جسده، وقالت أيمي كورنيل، من وزارة الصحة العامة بالمقاطعة، إن ستيف جوبز توفي في الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء (منتصف الليل بتوقيت الشرق الأوسط) بمسكنه في بالو آلتو بكاليفورنيا، ووري الثرى الجمعة في ذات المنطقة. تم الإعلان عن وفاة ستيف جوبز بعد ساعة من فقدانه الحياة.
شركة آبل بعد رحيل ستيق جوبز
تماسكت أسهم شركة أبل ولم تنهار كما اعتقد الجميع بعد إعلان خبر وفاة ستيف جوبز رئيسها التنفيذي السابق. وقالت التقارير الرقمية بشبكة الإنترنت الراصدة لتحركات البورصة، إن سهم أبل لم يفقد سوى 23.0 من قيمته مع بدء التعاملات المالية بعد مرور ساعات قليلة على وفاة ستيف جوبز.
ومن جهة جانبه، سجلت حركة المبيعات لسوق أسهم أبل في المطلق، زيادة قدرها 5.1%. وتعكس هذه الأرقام ـ من وجهة نظر المحللين ـ ثقة عريضة من المستثمرين في شركة أبل، حيث يعتقد الغالبية منهم أن ستيف جوبز قبل رحيله قد رسم ملامح سياسة مستقبلية واضحة المعالم، يمكن من خلالها لأبل أن تضمن الريادة في سوق الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية لأجل ليس بالقريب.
Advertisements
المزيد عن: وفاة ستيف جوبز مواقع التواصل الاجتماعي مؤس شركة ابل شبيه ستيف جوبز شائعة ستيف جوبز تويتر السوشيل ميديا ابل
- آبل تستعين بـ "فريق سري" لتطوير أجهزة استشعار لعلاج السكري
- ترامب يعتدى على شبكة "سى ان ان" فى حلبة مصارعة (فيديو)
- إيهاناتشو يرتدي القميص رقم 8 مع ليستر سيتي (فيديو)
- بالفيديو.. مشجع برشلوني يضع صور نيمار وألفيس في صندوق قمامة!
- أول مشاهد الدمار بجزر "فيرجن" الأمريكية (فيديو)
- بث مباشر لإطلاق هاتف "آيفون" الجديد
- لحظة إطلاق النار فى لاس فيجاس (فيديووصور)
- عرض سيارة "ستيف جوبز" مؤسس آبل للبيع بـ7 مليون جنيه (صور)
- الجزيرة تذيع فيديو قديم لتشويه انتخابات الرئاسة المصرية
- لحظة هجوم إعصار قوى نحو ساحل فلوريدا (فيديو)