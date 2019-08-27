ستيف جوبز يثير الجدل في مصر.. صورة تعيد إحيائه على السوشيل ميديا

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها إشاعات حول بقاء ستيف جوبز على قيد الحياة، فقد سبق أن ظهرت صورة قبل سنوات أثارت مزاعم بأن ستيف جوبز يختبئ في جزر المالديف أو البرازيل .

وفاة ستيف جوبز

أصدرت أسرة ستيف جوبز في 5 أكتوبر 2011 بياناً بخبر وفاته تقول: اليوم، ستيف جوبز مات بسلام، كما قالت شركة أبل في بيان مقتضب أن مؤسسها المشارك ورئيسها التنفيذي السابق ستيف جوبز ، قد فارق الحياة عن عمر يناهز 57 عام، وكان ستيف جوبز قد استقال منذ شهر تقريبًا من منصبه كرئيس تنفيذي لأبل، وقال وقتها انه وفي بوعده في الابتعاد عندما يشعر انه غير قادر على العطاء.





كما أصدرت شركة آبل تقول فيه: "نحن حزينون بشدة لإعلان خبر وفاة ستيف جوبز ، عبقرية ستيف جوبز ، شغفه وطاقته كانت مصدر اختراعاتنا الغير محدودة والتي طورت حياتنا جميعًا العالم أصبح أفضل بشكل لا يقاس بسبب ستيف جوبز ، حبه العظيم كان لزوجته، لورن، ولعائلته. قلوبنا معهم ومع جميع من لامستهم هداياه الغير مقدرة بثمن".





سبب وفاة ستيف جوبز





وأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة سانتا كلارا الأمريكية أن سبب وفاة ستيف جوبز كان توقفًا في التنفس ناتج عن سرطان البنكرياس الذي انتشر في جسده، وقالت أيمي كورنيل، من وزارة الصحة العامة بالمقاطعة، إن ستيف جوبز توفي في الساعة الثالثة بعد ظهر الأربعاء (منتصف الليل بتوقيت الشرق الأوسط) بمسكنه في بالو آلتو بكاليفورنيا، ووري الثرى الجمعة في ذات المنطقة. تم الإعلان عن وفاة ستيف جوبز بعد ساعة من فقدانه الحياة.





شركة آبل بعد رحيل ستيق جوبز





تماسكت أسهم شركة أبل ولم تنهار كما اعتقد الجميع بعد إعلان خبر وفاة ستيف جوبز رئيسها التنفيذي السابق. وقالت التقارير الرقمية بشبكة الإنترنت الراصدة لتحركات البورصة، إن سهم أبل لم يفقد سوى 23.0 من قيمته مع بدء التعاملات المالية بعد مرور ساعات قليلة على وفاة ستيف جوبز .



