لا يوجد شريك حياة مناسب.. فنانات تخطين الـ 30 عامًا بدون زواج
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:06 ص
الفجر الفني
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فكرة البحث عن شريك لك في حياتك، ليست بالأمر السهل، لدي الكثير من الشباب والفتيات، فالبعض يبحث عن مواصفات خاصة، ولا يقبل بالتنازل عن أي منها، حتى ولو تقدم العمر به، فكل ما يهمه هو توافر الصفات به حتى يتخذ الخطوة الجادة في الارتباط.
وهناك العديد من الفنانين الذين يبحثون عن شريك مناسب، على الرغم من كبر سنهما إلا أن فكرة الزواج من الشخص الشبيه هو مبدأ لديهم لن يتجزأ، ونبرز أهم هؤلاء الفنانين..
مي عز الدين 35 عاما
35 عاماً هو عمر الفنانة مي عز الدين، ورغم أنها كانت تُصرح دائماً برغبتها في الزواج وتكوين أسرة، إلا أنها لم تتزوج حتى الآن، ولم ترتبط طوال الفترة الماضية سوى بلاعب كرة القدم محمد زيدان، الذي انفصلت عنه بعد شهور قليلة من خطوبتهما، مؤكدة أن كل شيء قسمة ونصيب، رافضة التحدث عن أسباب انفصالهما، ورغم أن مي نجحت في تجاوز أحزانها بعد انفصالها عن زيدان، إلا أنها لم تتزوج حتى الآن، وترى أن الفن ليس سبباً وراء تأخر هذه الخطوة، بل أوضحت أن بحثها عن الحب ورغبتها في الارتباط بشخص تشعر معه بالأمان والسعادة؛ هو سبب عدم زواجها حتى الآن، مؤكدة أنها لن تتزوج بدون حب.
درة 39 عاما
"ليس مهماً متى تتزوج، بل الأهم بمن تتزوج، الكثير يعتقد أن القطار فات، فليذهب القطار إن شاء إذا كان الثمن هو الذهاب لوجهة لا نريدها" ، هذه التغريدة أطلقتها الفنانة درة منذ فترة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، لتكشف عن سبب عدم زواجها رغم بلوغها الـ35 عاماً، مؤكدة أنها لا تريد الزواج من شخص غير مُناسب لها، فهي ترغب في الانتظار حتى تُقابل الرجل الذي تحلم به طوال عمرها، مؤكدة أن خطوة الزواج ليست سهلة وتحتاج إلى تفكير.
منى شلبي 36 عاما
كشفت الفنانة منة شلبي عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن، على الرغم من وصول عمرها إلى 36 عاما، وقالت منة شلبي خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc" المصرية، "أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا"، وتابعت: "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة".
ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت "إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".
نرمين الفقي 47 عاما
كشفت الفنانة نرمين الفقي، عن تفاصيل أسباب عدم زواجها حتى الآن، قائلة: "الناس متخيلة إني عندي مجال واسع أشوف عرسان كتير، ووقتي وشغلي وأمي واخد كل وقتي، أنا ماعرفتش أعمل الوسط بين إني أكون أم وبين شغلي، وباروح المسرح وعندي تصوير"، وأضافت خلال لقائها مع برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، اليوم الثلاثاء، أن كثيرًا تقدموا للزواج بها، وحتى الآن يتقدم إليها كثيرون، وشاهدت الكثير من نماذج الرجال المختلفة، مشيرة إلى أن أية سيدة مقبلة على الزواج ترغب في أن تعيش في مستوى اجتماعي جيد وحياة كريمة، وزوجها ينفق عليها.
وتابعت الفنانة: "فيه ناس اتقدمت لي مش هما المليارديرات أوي، واتقدم لي ناس كويسة وناس ما تنفعش خالص، لكن الواحدة كل ما بتكبر كل ما بتبقى عقلانية أكثر".
اليسا 47 عاما
حلت الفنانة اللبنانية إليسا، ضيفة على أحد البرامج بقناة مغربية فضائية، على هامش مشاركتها الأخيرة، بحفل غنائية ضمن فعاليات مهرجان موازين بدولة المغرب.
وخلال الحلقة، وجه المذيع سؤالًا لـ إليسا، قائلًا لها: "ما الذي نسيتيه في نفسك؟"، لترد إليسا دون تردد، قائلة: «ما نسيت في نفسي"، مؤكدة أن قرار عدم الزواج هو القرار الصائب الذي اتخذته، ومشيرة إلا أنه ليس كل إنسان يُخلق ليكون لديه أولاد ويتزوج، وأن هناك أشياء أخرى مهمة منها الشغل، وأن هناك عدد من معجبيها الصغار يعتبرونها أم لهم، وتستمد إحساس الأمومة منهم.
وخلال الحلقة، وجه المذيع سؤالًا لـ إليسا، قائلًا لها: "ما الذي نسيتيه في نفسك؟"، لترد إليسا دون تردد، قائلة: «ما نسيت في نفسي"، مؤكدة أن قرار عدم الزواج هو القرار الصائب الذي اتخذته، ومشيرة إلا أنه ليس كل إنسان يُخلق ليكون لديه أولاد ويتزوج، وأن هناك أشياء أخرى مهمة منها الشغل، وأن هناك عدد من معجبيها الصغار يعتبرونها أم لهم، وتستمد إحساس الأمومة منهم.
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