لا يوجد شريك حياة مناسب.. فنانات تخطين الـ 30 عامًا بدون زواج

وهناك العديد من الفنانين الذين يبحثون عن شريك مناسب، على الرغم من كبر سنهما إلا أن فكرة الزواج من الشخص الشبيه هو مبدأ لديهم لن يتجزأ، ونبرز أهم هؤلاء الفنانين..

مي عز الدين 35 عاما

35 عاماً هو عمر الفنانة مي عز الدين، ورغم أنها كانت تُصرح دائماً برغبتها في الزواج وتكوين أسرة، إلا أنها لم تتزوج حتى الآن، ولم ترتبط طوال الفترة الماضية سوى بلاعب كرة القدم محمد زيدان، الذي انفصلت عنه بعد شهور قليلة من خطوبتهما، مؤكدة أن كل شيء قسمة ونصيب، رافضة التحدث عن أسباب انفصالهما، ورغم أن مي نجحت في تجاوز أحزانها بعد انفصالها عن زيدان، إلا أنها لم تتزوج حتى الآن، وترى أن الفن ليس سبباً وراء تأخر هذه الخطوة، بل أوضحت أن بحثها عن الحب ورغبتها في الارتباط بشخص تشعر معه بالأمان والسعادة؛ هو سبب عدم زواجها حتى الآن، مؤكدة أنها لن تتزوج بدون حب.

درة 39 عاما

"ليس مهماً متى تتزوج، بل الأهم بمن تتزوج، الكثير يعتقد أن القطار فات، فليذهب القطار إن شاء إذا كان الثمن هو الذهاب لوجهة لا نريدها" ، هذه التغريدة أطلقتها الفنانة درة منذ فترة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، لتكشف عن سبب عدم زواجها رغم بلوغها الـ35 عاماً، مؤكدة أنها لا تريد الزواج من شخص غير مُناسب لها، فهي ترغب في الانتظار حتى تُقابل الرجل الذي تحلم به طوال عمرها، مؤكدة أن خطوة الزواج ليست سهلة وتحتاج إلى تفكير.

منى شلبي 36 عاما

كشفت الفنانة منة شلبي عن السبب وراء عدم الزواج حتى الآن، على الرغم من وصول عمرها إلى 36 عاما، وقالت منة شلبي خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" على شاشة "dmc" المصرية، "أنا مش رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا"، وتابعت: "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي امتي، ولازم تتجوزي بسرعة علشان تخلفي بسرعة".





ونفت اعتقادها في وجود مسمى فارس أو فتى الأحلام، الذي كانت تعتقد في وجوده حتى أربع سنوات مضت، وقالت "إن المهم هو الاحترام والتقدير والحنان، والأهم الأصل والطيبة".





نرمين الفقي 47 عاما



