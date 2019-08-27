"الإسكان": جارى الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعى" بمدينة أسيوط الجديدة
الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 11:15 ص
أحمد الشيخ
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارى الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجارى إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، هى، حضانتان بمنطقتى شمال الجامعة، والحى الثانى، وسوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحى الثانى، وملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسى، ونقطة إسعاف، ونقطة شرطة، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية.
وأضافت المهندسة جيهان أحمد عمار، أنه جاى أيضاً، تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، مشروع ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر، بطول 22 كم من الطريق الصحراوي الشرقي أمام المدينة حتى مدخل طريق الجيش (أسيوط – القاهرة) من كم صفر حتى كم 11 (مرحلة أولى)، ومشروع طرق مرحلة ثانية بمنطقة الإسكان المتميز 100 فدان جنوب شرق المدينة، ومشروع تنسيق الموقع العام شاملا شبكة الرى لمنطقة الزهور بالحى الأول، وللمجاورات (1 – 2 – 3 – 4) بمنطقة رجال الأعمال، ومشروع رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضاري بين العمارات بمنطقة إسكان الشباب، ومشروع شبكة كهرباء ومراكز خدمة الامتداد المستقبلي، موضحة أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع امتداد خط الطرد العاجل للخور الجديد، وخط الطرد الدائم، ورفع كفاءة محطة الصرف الصحي.
تم انشاء مدينة أسيوط الجديد بقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2000.
وتقع المدينة على شرق النيل على طريق (القاهرة - سوهاج) وتبعد حوالي 18 كم من مدينة اسيوط الحالية.
تبلغ المساحة الاجمالية للمدينة 30.3 الف فدان منها 9000 فدان كتلة عمرانية ( مناطق سكنية – خدمية – سياحية وترفيهية ........) .
ثالثا : قطاع الاسكان:
اجمالي عدد الوحدات السكنية بالمدينة 71072 وحدة منها حوالي عدد 12736 وحدة منفذة بمعرفة الهيئة وجاري تنفيذ عدد 3336 وحده اسكان اجتماعي، وحوالي عدد 55 الف وحدة منفذة بمعرفة القطاع الخاص.
عدد السكان الحالي 35 الف نسمة، والمستهدف سنة الهدف 750 الف نسمة.
عدد مباني الخدمات 183 مبنى ( منفذ وجاري ) بمعرفة الهيئة والقطاع الخاص: ( تعليمي – صحيي – تجاري – مساجد ـــ كنائس – اجتماعي – ترفيهي ــــ خدمات عامة – .............الخ )
خامسا ً: قطاع المرافق والبنية الاساسية :
تتغذى المدينة حاليا من مياه النيل عن طريق مأخذ ومحطة تنقية بطاقة 52 الف م3 /يوم، وتم تنفيذ شبكة مياه بطول 364 كم، ويتم تجميع مياه الصرف الصحي الناتجة من المدينة على محطة ابنوب الفتح التابعة للهيئة القومية بمياه الشرب والصرف الصحي كحل دائم. تم تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 260 كم + محطة رفع الصرف الصحي.
الكهربــاء:
تم تنفيذ شبكات كهرباء بطول 1685 كم وتم تنفيذ محطة محولات بطاقة اجمالية 50 م ـ ف ـ أ
الطرق والاتصالات :
تم تنفيذ شبكات طرق بطول 324 كم - تم تنفيذ شبكات اتصالات بطول 232 كم .
يبلغ عدد المصانع المنتجة بالمدينة 7 مصنع براس مال مستثمر 43 مليون جنيه بانتاج سنوي 95 مليون جنيه اتاحت 113 فرصة عمل، كما يبلغ عدد المصانع تحت الانشاء 50 مصنع برأس مال مستثمر 20.4 مليون جنيه وقيمة انتاج سنوى 18.8 مليون جنيه ستوفر 78 فرصة عمل .
وبلغت الاستثمارات بالمدينة نحو 4.1 مليار جنيه موزعة كالتالي:
قطاع الإسكان 1.6 مليار جنيه
قطاع المرافق 2 مليار جنيه
قطاع الخدمات 449.4 مليون جنيه
قطاع الزراعة 27 مليون جنيه
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