مضيعش وقتك.. تنسيق الدبلومات الفنية 2019.. سجل الآن رغباتك عبر موقع tansik بوابة الحكومة المصرية قبل غلق باب التسجيلات





يفصلنا 5 أيام عن غلق باب التسجيلات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik ، لذا شهد محرك بحث جوجل إقبال طلابي كثيف للبحث عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik ، بعدما أن تم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية، الدور الأول ، فبعد أن تعرف الطالب على نتائجه يتطلع للتعرف على تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik ليجد كلية التي سيؤول إليها، كما توفر وزارة التربية والتعليم المصرية موقع التنسيق لتسجيل رغبات الطلاب وكذلك تسجيل اختبارات القدرات، وفيما يلي سنقدم لكم كافة التفاصيل عن تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik وطريقة تسجيل الرغبات بالخطوات.









أعلن مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، عن موعد غلق باب تسجيلات الرغبات لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik بموقع بوابة الحكومة المصرية، حيث قالت إن يوم السبت المقبل الموافق 31 من الشهر الجاري سيتم غلق باب التسجيلات، كما أكدت على جميع طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik بسرعة تسجيل رغباتهم بموقع بوابة الحكومة المصرية، لذا سنقدم لكم أسرع طريقة لتسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik.





وقال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق اليوم إن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 158 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السيت الموافق 31 أغسطس الجاري.





وتابع عطا أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.





وأوضح ـنها تعد خطوة هامة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني حيث تعد امتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال اكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق احدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.





وتجدر الإشارة إلى أن تنسيق الشهادات الفنية بدأ السبت الماضى، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الجاري.









خطوات تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2019، تنسيق الدبلومات الفنية 2019 tansik

اضغط هنا tansik . - الدخول إلى بوابة التنسيق المصرية

- اختيار شهادة الدبلومات الفنية.إدخال رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- تحديد الكليات والمعاهد التي يرغب في الالتحاق بها.

- الضغط على حفظ.

والجدير ذكره هنا، أنه يتم تحديد تنسيق دخول الجامعات حسب مستوى مجموع الطلاب في المدارس الثانوية، ومدارس التعليم الفني، وقد قال وزير التعليم إن مستويات النجاح هذا العام اقل من العام الماضي، وأن الراسبين في الدبلومات الفنية، نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات، حوالي 60.800 طالب، فمن المتوقع تراجع تنسيق دخول طلا الدبلومات الفنية للعام الدراسي المقبل 2018-2019، ويتحدد تنسيق دخول الجامعات أيضا بنسبة إقبال الطلاب على كليات محددة، ويتم التعرف على هذا عن طريق تسجيل الطلاب لرغباتهم على موقع التنسيق الحكومي، وحصر مستوى الإقبال على كليات محددة مما يرفع أو يقلل تنسيق دخولها.



