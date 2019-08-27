الحرف اليدوية: مذكرة للكهرباء لضرر 600 ورشة سجاد يدوى من الانقطاع المتكرر





تعتزم غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات تقديم مذكرة لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر نظرا لضرر نحو 600 ورشة تعمل بالسجاد بساقية ابو شعرة بمحافظة المنوفية من الانقطاع المتكرر للكهرباء.





وأضاف مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات ان عملية انقطاع الكهرباء بشكل متكرر فى اليوم الواحد يؤثر على العملية الإنتاجية لورش ساقية ابو شعرة، لافتا إلى أن القرية تتضمن 80٪ من صناعة السجاد اليدوى فى مصر.









وقال عمران ، إن القرية تعاني خلال الفترة الحالية بانقطاع دائم في الكهرباء وهو ما يؤثر سلبا في آلية العمل والالتزام بالتعاقدات الخاصة بالمصنعين بالقرية.









وناشد عمران فى بيان للغرفة اليوم وزارة الكهرباء بضرورة اتخاذ الاحتياطات الأزمة لعدم الأضرار لإنتاج مصر من السجاد اليدوى، خاصة وأن بعض الورش تلجأ إلى التوقف عن العمل لنصف اليوم، وهو ما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية.





وأضاف أن انقطاع الكهرباء يتنافي مع تصريحات الوزارة بخصوص وجود فائض من الكهرباء وهو ما أعلنته الوزارة خلال الفترة السابقة.





ولفت رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الانقطاع المتكرر للكهرباء يتسبب فى تعطيل العمل فى الورش المنتجة للسجاد اليدوى بالقرية، الأمر الذى يضر بالتعاقدات الخاصة بتلك الورش، بينها تعاقدات تصديرية.





مسعد عمران: الحرف اليدوية تمثل جزء كبير جدًا من اقتصاد بعض الدول













قال مسعد عمران، رئيس غرف الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، إن الحرف اليدوية تمثل جزء كبير جدًا من اقتصاد بعض الدول.





وأضاف "عمران"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الثلاثاء، أن كل ما حدث في الحرف اليدوية خلال الـ20 عامًا الماضية لا يخرج عن كونه بروباجندا فقط، مشددًا على ضرورة ربط كافة الأجهزة التي لديها دور في الحرف اليدوية، للعمل على النهوض بهذه الحرف.







