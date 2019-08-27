بعد تصدرها مؤشرات البحث على جوجل.. من هي الحسناء فاتن موسى؟





ووصفت فاتن موسى، زوجها الفنان مصطفى فهمي، قائلة:" مصطفى فهمي شكله لبناني ولكنه سي السيد من داخله، ومصطفى فهمي لديه مبدأ بأن المركب لها قبطان وربان واحد، وتوقفت عن العمل الإعلامي بعد زواجي منه".



وأكملت فاتن موسى: "مصطفى فهمي، متمسك بمصريته، وأنا ومصطفى برج الأسد، وهو يشبهني كثيرا، وهو يتعامل معي على أنه رجل البيت".





ونقدم أبرز معلومات عن فاتن موسى التي خطفت قلب النجم الوسيم مصطفى فهمي.





1- لبنانية الأصل وليست مصرية.



2- غطت العديد من المهرجانات السينمائية والمسرحية والفعاليات الهامة وحاورت معظم نجوم الفن في الوطن العربي.



3-عملت مستشارة إعلامية للفنان الخليجي فايز السعيد.



4- تصغر فاتن موسي زوجها مصطفى فهمي بحوالي 20 عامًا.





5- الزوجة الثالثة لمصطفي فهمي.



6- بدأت حياتها المهنية كصحفية في الموضة والجمال لصالح إحدى المجلات اللبنانية.



7- عملت محررة فنية لفترة في مجلة لبنانية.



8- عملت معدة برامج بقناة "نجوم"، التي تُبث من دبي.





9- قدمت برنامج "ما في دخان بلا نار مع فاتن موسى" على قناة "نجوم" الإماراتية.





نساء في حياة مصطفى فهمي تزوج الفنان الكبير مصطفى فهمي في بداية حياته الفنية من سيدة إيطالية تُدعى «كارملا»، وعاش معها لسنوات طويلة.

أنجب مصطفى فهمي عن زوجته الإيطالية بعدما أنجب ابنه "عمر"، والذي يلغ من العمر 28 سنة، ويعمل في بنك في سويسرا، ودينا، البالغة من العمر 24 سنة، والتي تحضر الدراسات العليا في إيطاليا في سيكولوجية الأطفال.

بعد انفصاله عن زوجته الإيطالية، قرر المفنان مصطفى فهمي الابتعاد عن الزواج لفترة، إلا أن الفنانة رانيا فريد شوقي خطفت قلبه.

وفي العام 2007 تزوج الفنان مصطفى فهمي من الفنانة رانيا فريد شوقي، في زواج استمر لمدة 5 سنوات ليعلنا انفصالهما في العام 2012.

مصطفى فهمي وفاتن موسى وبعد انفصاله عن الفنانة رانيا فريد شوقي بثلاث سنوات، وقع مصطفى فهمي في غرام الإعلامية اللبنانية فاتن موسى ليعلنا زواجهما في العام 2015.

ظهر الفنان مصطفى فهمي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء بصحبة زوجته الجديدة، كان هذا هو الظهور الأول لزوجة مصطفى فهمي

معلومات عن مصطفى فهمي ولد مصطفى فهمي من أسرة أرستقراطية ذات أصول شركسية كانت تمارس العمل السياسي، حيث كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، ووالده محمود باشا فهمي كان سكرتيراً لمجلس الشورى، كما إن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي، وهو الشقيق الأصغر للممثل المصري حسين فهمي.

درس في المعهد العالي للسينما في القاهرة وحصل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، بدأ مشواره الفنى كمساعد تصوير في فيلم (أميرة حبي أنا) عام 1974 مع مدير التصوير عبد الحليم نصر ثم اشترك بالتمثيل في فيلم أين عقلي.

بدأ مسيرته التمثيلية بالصدفة ليشارك في بطولة (أين عقلي) بنفس العام، ثم شارك عام 1976 بأربع أعمال (قمر الزمان، لمن تشرق الشمس، وجها لوجه، نبتدي منين الحكاية)، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والتي من أبرزها (قصة الأمس، حياة الجوهري، أيام في الحلال).







تصدرت الإعلامية الحسناء فاتن موسى، زوجة الفنان مصطفى فهمي، مساء أمس، مؤشرات البحث على جوجل، بعد استضافتهما أمس، ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة "دي إم سي".