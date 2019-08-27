أزمات وبلاغات وانتقادات.. رحلة شاقة لهاني شاكر على مقعد نقيب الموسيقيين





وأخر تلك الأزمات التي تعرض لها هاني شاكر، بلاغ قدم أمس، للنائب العام، حيث قدم المحامي أيمن محفوظ، بلاغا للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بشأن قيام الفنان محمد رمضان بإقامة حفل لغناء المهرجانات، رغم إصدار النقابة قرارا، حذرت فيه جميع الهيئات المصرح لها بإقامة حفلات بمنع التعامل مع كل مطربي المهرجانات.

يتعرض الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، لأزمات عديدة منذ فترة توليه نقابة المهن الموسيقية تسبب ذلك الأمر في اتخاذه لقرار بالاستقالة من منصبه إلا أن ضغط محبيه وأصدقاؤه الفنانين عليه كان سببا في عزوفه عن هذا القرار.



وقال المحامي في بلاغه رقم ١١٢٧٩ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب :« لأن رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارات والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات، أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارات أو قوانين، على الرغم من أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء على سند من القانون رقم 35 لسنة 1978 حيث يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملاً من الأعمال الموسيقية، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك».



واستطرد: "رمضان كأنه يغني مهرجانات بطعم الأطلال وكأنه مميز عن جميع مطربي المهرجانات، وهذا ما يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه دستوريا".



أكد محفوظ أن مشاهد التحرش ودفع الجمهور والاعتداء عليه كانت ظاهرة للعيان بحفل رمضان، حيث أنه طبقا لنص المادة 40 من 35 لسنة 1978 فإن المختصم قانونا عن نقابة الموسيقيين هو نقيبها المشكو في حقه.



وأكد محفوظ في نهاية بلاغه الذي حمل رقم ١١٢٧٩ لسنه ٢٠١٩ عرائض النائب العام، بالتحقيق الموسع نحو ما أخل به نقيب الموسيقيين من التصريح لـ"رمضان" بغناء المهرجانات رغم منع آخرين من غناء نفس الأغاني، والتحقيق فيما حدث من تجاوزت من العري والتحرش والاعتداء على الجمهور خلال الحفل.





أزمة إيمان البحر درويش

تقدم في شهر يوليو الماضي، المستشار ياسر قطنوش محامي الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ عاجل إلى النائب العام لاتهامه بإهانة القضاء تحت قيد رقم 10333 لسنة 2019.

وجاء في الاتهام أن إيمان البحر درويش دوَّن عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" يوم 29 يوليو الجاري، ادعى أن هناك جهات تتدخل في قرارات وأحكام القضاء المصري، حيث إن المحكمة ترفض الطعون المقدمة ضد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية.

ولم يكن هذا أول خلاف بين الفنانين الكبيرين، بل بدأ هذا الخلاف منذ ما يقرب من 4 سنوات، كانت بداية الأزمة في 2015 عقب فوز الفنان هاني شاكر بمنصب نقيب المهن الموسيقية، ورفض إيمان البحر درويش الاعتراف بتلك النتيجة، ورفع عدة دعاوى قضائية لإيقاف تلك الانتخابات دون فائدة.





مصطفى كامل وهاني شاكر أمام القضاء

وترجع بداية الخلاف بين مصطفى كامل وهاني شاكر، حينما أقام الأول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها باستبعاد ترشح هاني شاكر بانتخابات المهن الموسيقية، وذلك لعدم توافر شروط الترشح فيه، وأنه يمتلك سجلاً تجاريًا وشركة إنتاج موسيقي تسمى "توب" وهو ما يتعارض مع لائحة النقابة.

وفي 18 يوليو الجاري، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعويين المقامان من الفنان مصطفى كامل والفنان إيمان البحر درويش، والتي يطالبان فيها بوقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة المهن الموسيقية وبطلان نتيجتها، لجلسة 21 يوليو الجاري.























