وزارة التعليم العالي.. العنوان وأرقام التليفون وأقرب محطة مترو

وزارة التعليم العالي مصر تعد من بين أهم الوزارات التي تهتم بقطاع له أهمية كبري في مصر وهو التعليم العالي، والذي يشمل الجامعات والمعاهد والكليات المختلفة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وهي من الوزارات القديمة في مصر تم إنشاؤها خلال عام 1961، ومنذ ذلك العام وحتى اليوم شهدت الوزارة العديد من التطورات التي خدمة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.





عنوان وزارة التعليم العالي مصر وأرقام التواصل

إن الهدف الأول من إنشاء تلك الوزارة هو وضع القوانين والمهام الخاصة الخاصة بالتعليم ما بعد الثانوي، كما تهدف الحكومة المصرية من خلالها إلى الارتفاع بمستوى هيئات التدريس، والعمل على اقتراح المزيد من السياسة الخاصة بالتعليم ووضع الخطط والبرامج بهدف تنفيذ تلك السياسات ومنذ نشأت تلك الوزارة وحتى اليوم تم توليها من قبل 30 وزير، كما تسعى الوزارة إلى نشر مظلة التعليم في كافة محافظات جمهورية مصر العربية.





عنوان وزارة التعليم العالي مصر مدينة نصر

العنوان: وزارة التعليم العالي " الدور الأول - عمارة رقم 7 شارع إبراهيم أبو النجا امتداد عباس العقاد - حي السفارات - مدينة نصر.





عنوان وأرقام التواصل بوزارة التعليم العالي

Address: 7 Ibrahim Abou El-Naga St. - Abbas El-Akkad Ext. - Embassies District - Nasr City - Cairo - Egypt

building N0. 7 of Ministry of Higher Education Buildings - First Floor

Telephone No.: 01020550836





أرقام وزارة التعليم العالي

وزارة التعليم العالي لها ارقام تواصل مع الوزارة على رقم المحمول 01020550836، أو من الممكن التواصل على رقم الهاتف الأرضي 27920323 أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أو البريد الإلكتروني.





إزاي أروح وزارة التعليم العالي بالمترو

وقد يحتاج البعض المواصلات لوزارة التعليم العالي بالمترو ولذلك يمكن ان تتعرف علي اقرب محطة مترو لوزارة التعليم العالي

وقد وجهنا بعض الأسئلة من المواطنين " إزاي أروح وزارة التعليم العالي بالمترو"، وتعتبر أقرب محطة مترو لوزارة التعليم العالي هو الخط الثالث "إمبابة- المطار" والنزول محطة العباسية ومن بعدها ركوب سيارة الحي العاشر أو من محطة مترو الشهداء أو رمسيس لعربيات الحي العاشر.





الإدارة العامة للاستكشاف والمعلومات بمكتب وزير التعليم العالي تليفون

كما يمكن أن تعتمد على الإدارة العامة للاستكشاف والمعلومات بمكتب وزير التعليم العالي من خلال التليفون حيث إن وزارة التعليم العالي لها أرقام تواصل مع الوزارة على رقم المحمول 01020550836، أو من الممكن التواصل على رقم الهاتف الأرضي 27920323.





ختم وزارة التعليم العالي مصر

يمكن تصديق وتوثيق االشهادات الجامعية : بكافة أنواعها؛ قيد – نجاح – كشف درجات وذلك بختم من وزارة التعليم العالي مصر وذلك بمقرها بمدينة نصر حي السفارات بعنوان وزارة التعليم العالي " الدور الأول - عمارة رقم 7 شارع إبراهيم أبو النجا امتداد عباس العقاد - حي السفارات - مدينة نصر.





وزارة التعليم العالي مصر القصر العيني

كما يوجد فرع وزارة التعليم العالي بشارع القصر العيني بيانات الإتصال

العنوان: رقم 101 شارع القصر العينى تليفون: 27920323 فاكس : 27941005 البريد الإلكتروني: [email protected]

كما يمكن التواصل من خلال الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي http://portal.mohesr.gov.eg/areg/Pages/ContactUs.aspx





