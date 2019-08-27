"العشماوي": قطاع التجارة يوفر 33% من فرص العمل



وأضاف "العشماوي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "cbc" الفضائية، أنه في الفترة الأخيرة تم طرح 6 فرص استثمارية في عدة محافظات، وتقدم لها 42 شركة، على عكس ما كان يحدث في الماضي حيث لم يتقدم أحد للفرص الاستثمارية.



وتابع رئيس قطاع التجارة الداخية بوزارة التضامن، إن الصورة الذهنية عن هذه الأنشطة كانت سيئة، لافتا إلى أن هناك مستثمرين إماراتيين، ومستثمرين محليين، ويتم طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة 75 سنة، وهذا يوفر على المستثمر ثمن الأرض.



وشدد على أن أكبر قطاع في مصر يوفر فرص عمل، هو قطاع التجارة، حيث يوفر 33% من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.



وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من ناحية ومجموعة "اللولو" الإماراتية العالمية من ناحية أخرى، بمقتضاها تضخ الأخيرة استثمارات بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء 4 مراكز تجارية كٌبرى "هايبر ماركت" فى مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور.



حضر مراسم التوقيع كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووقّع عن وزارة التموين الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعن وزارة الإسكان، المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون التجارية والعقارية، ويوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "اللولو" العالمية، وبحضور المهندسة رجاء فؤاد عبد المجيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات.



وعقب توقيع الاتفاقية، أعرب الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن سعادته وتقديره لأطراف الإتفاق لسرعة انجاز بنود البروتوكول الموقع منذ ستة أشهر فقط، والذي أصبح اليوم حقيقة بتوقيع العقود الفعلية لإقامة 4 أسواق تجارية كبرى "هايبر ماركت" في مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور.



ووجّه وزير التموين الشكر لكل من رئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر لهذه المشروعات، ولكل من هيئة المجتمعات العمرانية كممثل لوزارة الإسكان، وللقائمين على جهاز تنمية التجارة الداخلية، ولشركة "اللولو" العالمية، لافتًا إلى أن ما تم الإتفاق عليه هو أن يتم بناء المشروعات الأربعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، خلال 12 شهرًا على أن تقوم شركة اللولو بالإدارة والتشغيل خلال مدة من 3 – 6 شهور من تاريخ انتهاء هيئة المجتمعات العمرانية من عملية إنشاء البنية الأساسية.



وأشار إلى أن المشروعات الجديدة التي تعتزم مجموعة "اللولو " العالمية إقامتها في مصر تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضةحيث تولي القيادة السياسية لملف تشجيع الاستثمارات أهمية بالغة، علاوةً على أنها على أتم الاستعداد لتذليل أية عقبات قد تواجه هذه الاستثمارات، وأن رئاسة مجلس الوزراء كلّفت بتقديم التسهيل اللازم لإقامة مشروعات السلسلة العالمية، التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، لتقديم السلع بأسعار مخفضة وتنافسية.



ولفت إلى أن استثمارات مجموعة اللولو العالمية في مصر ستفتح شهية مستثمرين جدد لإقامة مشروعات جديدة، وهي فرصة جيدة للحكومة للحديث مع شركات عالمية حول مشروعات مماثلة، في ضوء ما تبذله الحكومة من جهود ملموسة لإتاحة مناخ استثماري جاذب.



وأوضح المصيلحي أن إقامة المراكز التجارية الأربعة يأتي ضمن الخطة القومية لتنمية التجارة الداخلية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن إنشاء البنية الأساسية للتجارة الداخلية تساهم في عملية ضبط الأسعار، وكذا تسهم في إتاحة كافة السلع الاستراتيجية بالإضافة إلى تقليل حلقات التداول.



وأضاف: عيد الأضحى مر بسلام.. رأينا انخفاضًا كبيرًا في أسعار السلع وكان هناك مجهود واضح لوزارة التموين بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة الداخلية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس قطاع التجارة الداخية بوزارة التضامن، إن الدولة تنتقي مساحات محددة بمعايير محددة، لطرحها للاستثمار لافتا إلى أن هناك 21 معيار يتم تحديد الأراضي الصالحة للفرص الاستثمارية في المحافظات.