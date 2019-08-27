شاهد.. وصول زارا لارسون و فريق CNCO للسجادة الحمراء بحفل جوائز MTV VMA 2019 (صور)





تداول عدد من النشطاء على موقع تويتر من المتابعين لحفل جوائ الفيديو كليب MTV VMA ، لقطات من توافد نجوم حفل الجوائز الذي تنظمه قناة MTV، في دورته رقم 36 لعام 2019.





وظهر ضمن اللقطات المتداولة، لقطات من وصول كل من النجمة السويدية "زارا لارسون" ، وفريق CNCO والمنتج الأمريكي "لانس باس"، للسجادة الحمراء للحفل الذي يحتضنه مسرح Prudential Center بمدينة نيو جيرسي.





ويشهد حفل توزيع جوائز الفيديو كليب MTV Video Music Awards هذا العام ترشح عدد مميز من الفيديوهات الغنائية التي طرحت على مدار العام ومنها فيديو كليب أغنية Senorita للنجمة كاميلا كابيو والنجم شون مندس، والذي ترشح لعدد من الجوائز أبرزها أفضل فيديو كليب أغنية خلال موسم صيف 2019.





حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 ، والذى سيحضره الكثير من النجوم وتتابعه وسائل الإعلام الفنية من مختلف أنحاء العالم.





يقام لأول مرة حفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2019 في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويقدم الحفل الكوميديا سيباستيان مانيسكالكو البالغ من العمر ( 45 عام )، وهو النجم الذي يمتلك شعبية جارفة حول العالم، وحقق مانيسكالكو نجوميته بمشاركته في عدد من الأعمال الفنية من أبرزها : " The House " و " Cruise " و " Green Book " ، و غيرهم.





تنال ميسي إيليوت جائزة Michael Jackson Video Vanguard Award، ومن المقرر أن تشارك ميسي إيليوت بتقديم استعراضات غنائية راقصة بحفل "MTV Video Music Awards" وهي المرة الأولى التي تعود فيها إليوت إلى مسرح الحفل منذ عام 2006.





سيشارك عدد كبير من النجوم في الحفل باستعراضات غنائية راقصة أعلن عن اسمائهم منذ فترة وأبرزهم كاميلا كابيلو وشون مندس، وتايلور سويفت و نورماني كذلك يشارك بيج شين والنجمة الأمريكية H.E.R. والمغني أوزونا و نجم الراب الأمريكى ليل ناس اكس والنجم جى بالفين كذلك تشارك النجمة كوين لطيفة و مغني الراب وايكلف جين.







