عاجل.. إصابة قيادات بوزارة البيئة في حادث سير

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أعلن الكاتب الصحفي عبدالجواد أبوكب المستشار الإعلامي لوزيرة البيئة، عن إصابة المهندس محمد صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة، جراء حادث سير.





وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن وفد الوزارة كان في رحلة عودة من محافظة الفيون، عقب زيارة عمل تفقدية.





