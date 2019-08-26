والد فتاة العياط: لدي ثقة في القضاء المصري.. و"ربنا أنقذ بنتي"

قال أحمد رزق، والد فتاة العياط المتهمة بقتل سائق، إن ابنته مازالت في مركز العياط، نظرًا لاستئناف النيابة على قرار المحكمة بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 10 آلااف جنيه، مضيفًا أن هناك جلسة أخرى لابنته غدًا، مؤكدًا على ثقته في القضاء المصري.





وأشار "رزق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنه منذ وقوع الحادث وحياة أسرته تغيرت تمامًا، مضيفًا: "أنا أرزقي بشتغل يوم ويومين لاء".





وأضاف أنه يرى أن ابنته أخطأت عندما ذهبت إلى مشوار بمفردها، وتستقل سيارة بمفردها، ولكنها طفلة ولا تدرك خطورة الموقف، متابعا: "ربنا أراد ينقذ بنتي".





وقد أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، الاثنين، بإخلاء سبيل «فتاة العياط» المتهمة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لسائق ميكروباص قالت إنه حاول اغتصابها بمنطقة جبلية، بكفالة 10 آلاف جنيه.





كما جدّد القاضي حبس متهمين آخرين، هما صديق الفتاة، ومتهم ثالث، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.





واستأنفت نيابة العياط التي تتولى التحقيقات، على قرار القاضي بإخلاء سبيل المتهمة. وقالت دينا المقدم، دفاع المتهمة، إنها بصدّد تدبير كفالة موكلتها، مشيرة إلى أن أسرة الفتاة أحوالهم المادية بسيطة، وهيّ تقوم بالتواصل مع عدد من الجهات التي بإمكانها مساعدة موكلتها.





وأجرى القاضى خلال الجلسة السابقة، مواجهة بين المتهمة «أميرة.أ»، 15 سنة، والمتهمين «وائل.م»، و«إبراهيم.م»، سائقا ميكروباص، ولم يستطيعا إنكار الاتهام الموجة إليهما باستدراج، ليقوم الأمير مهند زهران، سائق الميكروباص، بمواقعتها جنسيًا، بأن أوهمها الأخير بأنه عثر على هاتف «وائل»، صديقها، وتقابل معها بقرية برنشت، وتوجه بـ«الميكروباص» لمنطقة جبلية، وهدّدها بسكين كان بحوزته: «عاوز أنام معاكي»، وهي أخذت السكين منه عندما نزل من السيارة، وسددت له الطعنات التي أودت بحياته.



