بسنت شوقي في مهرجان تورنتو بعلم الوصول
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:28 م
الفجر الفني
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تشارك الفنانة "بسنت شوقى" بدور رئيسي بفيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، والفيلم من المقرر عرضه بالدورة المقبلة من مهرجان تورنتو السينمائي، المقام في الفترة ما بين 5 و15 سبتمبر المقبل، وهو من إنتاج شركتا "فيلم كلينك" لمحمد حفظي و"White Feather" لهشام صقر.
"بعلم الوصول" هو رابع تجربة سينمائية للفنانة "بسنت شوقى" ، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى احدى المناطق الشعبية ، تجسد "بسنت" شخصية "منى" جارة وصديقة البطلة "، وهى فتاه عفوية تعمل فى محل موبيلات والدها كبير فى السن، تقف بجوار صديقتها "هالة" فى عدد من المواقف ونظرا للظروف المادية الصعبة التى تعانى منها تتزوج فى السر وتتصاعد الأحداث وتنكشف علاقة الزواج .
ويشارك في بطولة الفيلم بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى ونس ورفل عبد القادر.
ويجدر الإشارة إلى "بسنت شوقى" بطلة سباحة، وتخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كانت أول تجربة لها للكاميرا أثناء تصوير برنامج تلفزيون الواقع Fear Factor Extreme ، كما انها شاركت بعدة افلام منها "أسرار عائلية" للمخرج هانى فوزى و"تراب الماس" مع مروان حامد كما انها شاركت بأدوار متميزة فى عدد من المسلسلات منها "نيللي وشريهان" و"استيفا" و"تحت السيطرة" و"أرض جو" و"سقوط حر" و"كلابش2 "، وآخر أدورها كان "مسلسل "قابيل" فى رمضان 2019 و"شيرى دوت كوم" الذى عرض على إحدى المنصات الرقمية.
يذكر أن بسنت شوقي، ممثلة مصرية شابة، من مواليد شهر ديسمبر بمنطقة المهندسين، القاهرة.
درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية. سافرت بسنت في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme.
بدأت بسنت شوقي مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوي التحرير) مع المخرجة سندس شبايك، والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك.
اتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.
وفي السطور القادمة معلومات لا تعرفها عن بسنت شوقي:
1- وُلدت في القاهرة ودرست إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.
2- عملت بسنت منذ البداية على احتراف الفن والوصول لحلمها بكل الطرق، وسافرت في 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة ببرنامج Fear Factor Xtreme، عد ذلك عادت بسنت إلى مصر.
3- بدأت مسيرتها التمثيلية في 2011 من خلال العرض المسرحي "حكاوي التحرير" عقب ثورة يناير، وذلك مع المخرجة سندس شبايك.
4- في نفس العام 2011، التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين الصاعدين.
5- في 2012، سافرت بسنت للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التمثيل هناك في ستوديو ماجي فلانيجان بنيويورك.
6- من جديد عادت بسنت لمصر، ونفذت أول أدوارها في السينما عبر فيلم "اسرار عائلية".
7- وفي العام ذاته شاركت بمسلسل "اسم مؤقت".
8- شهد عام 2015 ظهور بسنت شوقي في عملين دفعة واحدة، وهما "تحت السيطرة" و"استيفا".
9- وفي 2016، ظهرت بسنت مع إيمي ودنيا سمير غانم بمسلسل "نيللي وشريهان".
10- أما أشهر أدوراها على الإطلاق، فكان في 2016 أيضاً عبر مسلسل "سقوط حر"، وظهرت خلاله في شخصية مريضة نفسية ومدعية نبوة".
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