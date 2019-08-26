تعرف على تفاصيل مسابقة حفل تامر حسني الجديدة

شاركت الصفحة الرسمية الخاصة بشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تفاصيل مسابقة حفل تامر حسني، وهي عبارة عن تذكرتين للحفل القادم المرتقب بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة 30 أغسطس.





وكتبت روتانا في تغريدتها على تويتر: "جمهور نجم الجيل .. لايك ورتويت .. للبوست و جاوب على السؤال لتربح تذكرتين لحفل الفنان #تامر_حسني في الماسه ميوزيك ارينا بمدينة العلمين الجديده بالساحل الشمالي .. السؤال: كم عدد الدويتوهات التي طرحت للفنان تامر حسني من إنتاج #روتانا مع ذكر أسمائها".





يذكر أن حفل تامر حسني، في الساحل الشمالي سيقام يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.





ويحضر حسني لجمهوره في الحفل عدة مفاجآت ضخمة نظرا لأن الحفل يعد بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، ومن ضمنها حضور الفرقة العالمية Gipsy Kings التي ستشاركه الغناء والعزف، وتحتفل معه بمرور 15 عام علي بداية تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي بعد انتهائهم من فقرتهم الكامله قبل صعوده على المسرح كما سيقدم في الحفل أغاني يغنيها لأول مرة في حفلاته الغنائية، احتفالا بهذه المناسبة.





وعبر الفنان تامر حسني، عن فرحته الشديدة بغناء فريق چيبسي كينجز، العالمي أغنيته "بنت الإيه".





ونشر حسني، عبر حسابه الرسمي مقطع فيديو للفرقة وهي تغني أغنيته الشهيرة معلقًاعليه: "چيبسي كينج،، بحبكم جدًا من صغري ومكنتش أحلم أتصور معاكم كمعجب إنما تمر الأيام وانتوا تغنولي بنت الإيه دا كتير اوي بصراحه،، الحمد لله"





وأضاف: "عمومًا أنا لسه زي ما أنا من أشد معجبينكم وفخور إنكم هتشاركوني احتفال الـ ١٥ سنة في حفل ٣٠ أغسطس بالعلمين هتنوروا مصر".





ووصلت أسعار تذاكر حفل الفنان تامر حسني، بمدينة العلمين إلى 60 ألف جنيه، مُتخطيا أسعار تذاكر الحفل الأول للنجمة العالمية جينيفر لوبيز بمصر، والتي وصل أعلى سعر إلى 40 ألف جنيه، وبهذا يتصدر حسني، قائمة النجوم الأعلى أجرًا في الشرق الأوسط.





ومن المقرر أن يتراوح سعر تذاكر حفلات نجوم الصف الأول مابين 300 إلي 2000 جنيه مصري، لكن وضعت شركة "إيجيبت كليندر" الشركة المنظمة للحفل فئة إستثنائية جديدة لتذاكر حفل الفنان تامر حسني، لعلمها التام بحجم شعبيته الإستثنائية، حيث أن فئات التذاكر تبدأ من ٣٠٠ جنيه و ٥٠٠ و ٨٠٠ و 1000 جنيه بالإضافة إلي الجزء الخاص بالشخصيات العامه والدبلوماسيه ورجال الدوله المكون من ١٢ شخصًا تصل حجم تذاكره إلى ٦٠ ألف جنيه .





يذكر أن حفل تامر حسني، في الساحل الشمالي سيقام يوم 30 من شهر أغسطس الجاري.





ويحضر "حسني"، لجمهوره في الحفل عدة مفاجأت ضخمه، نظرًا لأن الحفل يعد بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أول ألبوم خاص له بعنوان "حب"، حيث سيفاجئ حسني، جمهوره بحضور الفرقة العالميه Gipsy Kings التي ستشاركه الغناء والعزف، وتحتفل معه بمرور 15 عام علي بداية تامر حسني الحقيقية في مشواره الغنائي بعد انتهائهم من فقرتهم الكامله قبل صعوده على المسرح كما سيقدم في الحفل أغاني يغنيها لأول مرة في حفلاته الغنائية، احتفالا بهذه المناسبة.





وأعلنت إيچپت كاليندر عن آخر الاستعدادات لحفل الفنان تامر حسني وفريق الچيپسي كينجز والمقرر إقامته يوم الجمعة القادمة بالميوزيك أرينا بمجمع الماسة الفندقي بمدينة العلمين الجديدة ليكون الحفل الختامي لصيف ٢٠١٩ بالساحل الشمالي.





وكشفت إيچپت كاليندر عن إقبال كبير جدا وتزايد في مبيعات الحفل.





الجدير بالذكر أن الأسعار وصلت لأرقام قياسية حيث وصل سعر اللاونچ الواحد والمخصص للشركات ولرجال الأعمال إلى٦٠،٠٠٠ جنيه متخطياً بذلك سعره في حفل چنيفر لوپيز والذي كان يتم حجزه ب٤٠.٠٠٠ جنيه، كما نفذت جميع تذاكر الفئة الأولى للحفل مبكراً ويتوالى بيع باقي الفئات.





وتقوم إيچپت كاليندر، بإعداد أچندة للفعاليات الترفيهية العالمية في مصر بهدف التسويق السياحي للمقاصد المصرية بالإضافة إلى تسويق المشاريع الاستثمارية والقوميه المقامة بمصر وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.