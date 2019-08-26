تفويض وزير الطاقة بتسيير أعمال جامعة الملك فهد للبترول

صدر قرار ملكي يقضي بتفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالإشراف على سير أعمال جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

من جانبه، قرر وزير الطاقة والصناعة، تشكيل مجلس مؤقت للجامعة برئاسة الوزير، وعضوية مدير الجامعة والوكلاء والعمداء.

كما تضمن قرار وزير الطاقة استمرار العمل باللوائح والأنظمة الداخلية للجامعة التي لا تتطلب الحصول على موافقات من جهات خارج الجامعة.