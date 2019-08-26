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العربي ضد الاتحاد السكندري | زعيم الثغر يفوز (1-0) في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:54 م
العربي ضد الاتحاد السكندري | زعيم الثغر يفوز (1-0) في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية
الاتحاد السكندري والعربي الكويتي
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تغلب فريق الاتحاد السكندي على العربي الكويتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الإثنين 26/8/2019، على ملعب صباح السالم، في دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2019/2020.

وجاء هدف الاتحاد السكندي الوحيد في المباراة عن طريق المهاجم خالد قمر في الدقيقة 49 من اللقاء، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب وجود لمسة يد ضد العربي.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين العربي ضد الاتحاد السكندري يوم 27 سبتمبر المقبل في مصر، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية.

تشكيل الاتحاد السكندرى ضد العربي الكويتي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: محمد أنور - محمود رزق - محمود شعبان - السيد سالم.

خط الوسط: نور السيد - كريم الديب - أحمد نبيل مانجا - رزاق سيسيه.

الهجوم: خالد قمر - أحمد رفعت.

تشكيل العربي ضد الاتحاد السكندري:

حراسة المرمى: سليمان عبد الغفور.

خط الدفاع: محمد فريح - حمد إبراهيم - محمد البذالي - عيسى وليد.

خط الوسط: توريس - السنوسي الهادي - حامد إسماعيل.

خط الهجوم: مشاري الكندري - حسين الموسوي - يوسف قلفا.
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