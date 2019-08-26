العربي ضد الاتحاد السكندري | زعيم الثغر يفوز (1-0) في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية

تغلب فريق الاتحاد السكندي على العربي الكويتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الإثنين 26/8/2019، على ملعب صباح السالم، في دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2019/2020.

تغلب فريق الاتحاد السكندي على العربي الكويتي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الإثنين 26/8/2019، على ملعب صباح السالم، في دور الـ32 من كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" 2019/2020.

وجاء هدف الاتحاد السكندي الوحيد في المباراة عن طريق المهاجم خالد قمر في الدقيقة 49 من اللقاء، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب وجود لمسة يد ضد العربي.





ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين العربي ضد الاتحاد السكندري يوم 27 سبتمبر المقبل في مصر، لتحديد الفريق المتأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية.