باريس سان جيرمان يحدد شرطه الوحيد لبيع نيمار إلى ريال مدريد

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، اليوم الإثنين، أن مصير اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، اتخذ منحنى جديد خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أصر ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي على الحصول على خدمات مواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، من أجل التخلي عن نيمار لصالح الأخير.







وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن النادي الباريسي ينوي الدخول في مفاوضات حول بيع نيمار إذا أصبح فينيسيوس طرفاً في الصفقة.







وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد رفض هذا العرض من قبل باريس سان جيرمان في ثلاث مناسبات، وأكدت أنه لن يعدل عن موقفه هذه المرة أيضاً.







وأشارت آس إلى أن باريس سان جيرمان لن يتراجع عن الحصول على خدمات فينيسيوس مقابل التخلي عن نيمار لريال مدريد، كما أوضحت أن النادي الفرنسي يرغب في ضم النجم البرازيلي الشاب بشكل نهائي وليس فقط على سبيل الإعارة.







وعلى جانب أخر، أكد فينيسيوس أنه غير راض عن أدائه في المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد 1-1 أمام بلد الوليد أول أمس السبت في الدوري الإسباني "الليغا"، مؤكدا أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه كان منشغلاً بشكل كبير بالجانب الدفاعي مما أثر سلبياً على تنفيذه للمهام الهجومية.