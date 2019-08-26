أهم أخبار برشلونة اليوم: تفاصيل عرض البرسا الجديد لضم نيمار وصفقة تبادلية مع يوفنتوس تشمل سواريز ونيمار يفاجيء الجماهير

لا يزال مسؤولو نادي برشلونة يواصلون محادثاتهم من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي أعلن رغبته بوضوح لمسؤولي باريس سان جيرمان في العودة إلى ملعب "كامب نو" مجدداً واللعب بجوار ليونيل ميسي ولويس سواريز والوافد الجديد أنطوان جريزمان.





أيام قليلة تفصلنا عن إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية ولا يزال هناك صراع خاص بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما أبدى رغبته في مغادرة ناديه الفرنسي بعد قضاء موسمين (2017-2019).





وفيما يلي يستعرض لكم متابعينا عبر موقع "الفجر الرياضي" أخبار نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين والموافق 26/8/2019 وآخر المستجدات داخل النادي الكتالوني الذي يترأسه جوسيب بارتوميو:





1- صفقات محتملة من برشلونة إلى يوفنتوس.. من بينهم سواريز

قال موقع "دون بالون" الإسباني أن نادي برشلونة قد يعتمد على سيرجيو روبرتو وآرتور فيدال والوافد الجديد فرينكي دي يونج لاعب أياكس السابق، بينما يبدو أن إرنستو فالفيردي قد لا يعتمد بصورة أساسية على إيفان راكيتيتش وآرثر.

وأوضح الموقع الاسباني أن هناك محادثات قد جرت هذا الأسبوع بين فابيو باراتيك المدير الرياضي في يوفنتوس في تورينو وبرشلونة وتم تداول عدد من الأسماء مثل مانذوكيتش وإيمري كان وإيفان راكيتيتش وكان هناك اسم لويس سواريز ولكن الكرواتي هو الأقرب لمغادرة النادي الكتالوني.

وأشار الموقع الاسباني أن إيفان راكيتيتش لا ينوي مغادرة برشلونة، حيث استقرت عائلته هناك ولكن بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يعاني منه، فهو يفضل فريقًا يمنحه دقائق وهدفه الأساسي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا بدلاً من أن يكون على مقاعد البدلاء.

وقال موقع "دون بالون": "يتراوح سعر إيفان راكيتيتش ما بين 40 و 60 مليون يورو وسيتعين علينا معرفة ما إذا كان يوفنتوس يريد وضع لاعب في العملية أم لا".





2- تفاصيل العرض النهائي من برشلونة لضم نيمار

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي برشلونة لا يريد تفويت فرصة ضم نيمار إلى صفوف البارسا هذا الصيف وبالتالي عُقد اجتماعاً بين رئيس النادي جوسيب بارتوميو والمسؤولين في مقر النادي من أجل حسم الأمور والاتفاق على المقابل المادي الذي سيتم تقديمه خاصةً أنه لا زال فقط 7 أيام على إغلاق الانتقالات.

وأشارت الصحيفة الإسبانية عبر تقريرها، اليوم الإثنين، أنه تم تحديد العرض المادي النهائي الذي سيكون أكثر من 170 مليون دولار، سواء كان هذا العرض في شكل خيار شراء إلزامي أم لا، وهذه النقطة أساسية لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يقبل باريس سان جيرمان ذلك.

وأكدت "ماركا" أن هناك مشكلة ستواجه برشلونة وهي تحديد أسماء اللاعبين الذين سيدخلون ضمن الصفقة مع تردد اسم الفرنسي عثمان ديمبلي والذي لم يكن يريد الرحيل، ومشكلة أخرى يواجهونها الكتالونيين وهي أن باريس يترددون بشكل متزايد في بيع اللاعب.

وذكرت تقارير صحفية أن موقف نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان بات معقداً نظراً لإصابة الثنائي كيليان مبابي وإدينسون كافاني ورغم إنها إصابات بسيطة ولكن يبدو أن البرازيلي لم يحدد موقفه بشكل كبير في ظل اهتمام أيضاً أندية؛ برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد.





3- برشلونة يحدد شرطه لانتقال نجمه إلى يوفنتوس

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في ضم نجم وسط برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت شبكة "ESPN" أن نادي يوفنتوس يصر على التعاقد مع الدولي الكرواتي إيفان راكتيتش لاعب وسط برشلونة.

وذكرت الشبكة الإسبانية أن نادي برشلونة يريد المال فقط مقابل التفريط في راكيتيتش دون إدخال لاعبين من يوفنتوس.





4- أزمة في برشلونة قبل مواجهة أوساسونا

واصل قائد فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، التدرب منفرداً اليوم الإثنين، داخل منشآت النادي الرياضية، في انتظار تحسن حالته هذا الأسبوع والحصول على الإذن الطبي للعودة إلى الملاعب والدخول في أول قائمة استدعاء هذا الموسم لمباراة أوساسونا السبت المقبل، ضمن الجولة الثالثة من "الليغا".

ولم يشارك "البرغوث" في أي دقيقة مع الفريق هذا الموسم بعد إصابته في العضلة النعلية للفخذ الأيمن، التي حرمته من إنهاء الفترة الأخيرة من فترة التحضير للموسم مع الفريق الكاتالوني.

وكانت كل الأمور تشير إلى عودة ميسي للقائمة السبت بعدما أصبح جاهزاً للمشاركة في مباراة ريال بيتيس بالأمس، قبل أن يؤكد المدرب إرنستو فالفيردي أنه وصل للتدريب ببعض المشكلات العضلية، نافياً أن يكون تعرض "لانتكاسة".





5- ميسي يفاجئ موهبة برشلونة الكبرى (صورة)

أثبت النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أنه أفضل قدوة لنجوم برشلونة الصاعدين، وأكبر المساندين لهم سواء داخل الملعب أو خارجه.

وتابع ميسي مباراة برشلونة وضيفه ريال بيتيس (5-2)، التي أقيمت أمس، من المدرجات بسبب الإصابة، ونشر عقب نهايتها عبر حسابه في "إنستجرام"، صورة له وهو يحتضن الشاب أنسو فاتي من غينيا بيساو، الذي خاض أمس، مباراته الأولى مع "البارسا"، وعلق ميسي على الصورة قائلا: "مباراة رائعة من الجميع، حصلنا على أول ثلاث نقاط لنا في الليجا".

وأضاف الهداف التاريخي لنادي برشلونة: "سعيد جدا برؤية شباب لا ماسيا (أكاديمية برشلونة)، وهم يحققون أحلامهم في اللعب، والتسجيل في مباراة رسمية بالكامب نو (معقل برشلونة)".





6- تطورات جديدة تبعد نيمار عن برشلونة

أصبحت فرصة خروج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية معقدة بعض الشيء في الوقت الحالي.

وقالت شبكة "ESPN" إن باريس سان جيرمان قد أعلن غياب كافاني لـ3 أسابيع وكيليان مبابي لـ4 أسابيع بسبب الإصابة وبالتالي ففرص نيمار في رحيل أصبحت معقدة جداً.

وكان نيمار حديث وسائل الإعلام الأجنبية خلال فترة الميركاتو الصيفي نظراً لاهتمام ريال مدريد وبرشلنة بالتعاقد معه ودخول يوفنتوس من بعيد على خط المفاوضات.





7- برشلونة يجهز عرضا كبيرا لضم نيمار خلال ساعات

يجهز مسئولو فريق برشلونة الإسباني عرضا كبيرا، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير إسبانية حسب برنامج El Chiringuito، إن البارسا سيعرض على باريس سان جيرمان عدة مميزات خلال الساعات المقبلة، وأبرزها هي دخول عثمان ديمبلي ضمن صفقة نيمار.

وكان فريق باريس سان جيرمان يرغب في دخول عثمان ديمبلي وسيميدو ثنائي البارسا بالإضافة إلى المال، للإستغناء عن نيمار بشكل نهائي.





8- نيمار يفاجيء برشلونة

منح البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الضوء الأخضر لبرشلونة الإسباني لاستعادته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نيمار أعطى إشارة جديدة لبرشلونة بضرورة ضمه من خلال وضع إعجاب على صور بعض اللاعبين عقب الفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني.





9- اليوفينتوس يخطط لخطف نجم برشلونة

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاقد مع بصفقة جديدة من برشلونة الإسباني، خلال فترة الميركاتو الحالي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية "سبورت" أن نادي الييوفينتوس يسعى بشدة في الحصول على خدمات النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش نظراً لوجوده على مقاعد بدلاء برشلونة في أول مباراتين للبلوجرانا بمنافسات الليجا.

وتابعت الصحيفة أن اليوفنتوس لا يزال يواصل مطاردته للاعب الكرواتي، لا سيما وأنه كان هدفًا أساسيًا للسيدة العجوز لفترة طويلة.





10- برشلونة يقدم اعتذارا رسميا لريال بيتيس

قدم الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إعتذار رسمي لنظيره ريال بيتيس، وذلك بسبب تغريدة مثيرة للجدل كان قد تم نشرها عبر حساب النادي الكتالوني بعد نهاية مباراة الفريقين في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وكان حساب برشلونة قد نشر صورة لنجم الفريق الجديد جونيور فيريو، لاعب ريال بيتيس السابق، وهو يرفع أصابعه الخمسة في إشارة لفوز برشلونة العريض على حساب بيتيس، ولكن الحساب الرسمي للنادي الكتالوني قد عاد صباح اليوم وقدم إعتذاره عن هذه الصورة قائلًا: "نرغب في الاعتذار الصادق عن أي خطأ ضد ريال بيتيس وجماهيره بشأن تغريدة أمس، لم يكن المقصود منها عدم الاحترام، لكننا كنا مخطئين في نشره في ليلة كانت خاصة جدًا لجونيور".



