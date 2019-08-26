"الإشاعات" تكشف حقيقة السماح للعسكريين بالسفر خارج المملكة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:19 م
الفجر السعودي
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كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة السماح للعسكريين بالسفر خارج المملكة دون إجازة خارجية.
وأكدت الهيئة، أن التغريدة المنتشرة بهذا الشأن مفبركة وغير صحيحة، مضيفة أن التغريدة الأصلية هي لخبر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفس التاريخ والتوقيت.
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