فريدة عثمان بعد حصولها على الذهبية: مصر تمتلك الآن أفضل فريق للسباحة في تاريخها
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:22 م
هدى عبدالرازق
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أعربت فريدة عثمان، بطلة مصر في السباحة، عن سعادتها لفوزها بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية المقامة حاليا بالمغرب، قائلة: "مبسوطة أوي".
وأشارت "عثمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن مصر تمتلك الآن أفضل فريق للسباحة في تاريخها، حيث يحقق نتائج رائعة، ويحصد ميداليات كثيرة، وسيحقق مزيد من الإنجازات المرحلة المقبلة.
وأوضحت أنهم يستعدون حاليا لمسابقة طوكيو 2020، مضيفة أنها تتدرب في أمريكا، وتخرجت من جامعة كاليفورنيا، متمنية أن يحصل الرياضيون على مزيد من الدعم.
وقد وافق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على صرف مكافأة لتكريم الفراشة المصرية فريدة عثمان بعد إنجازها في بطولة العالم للسباحة.
وحصلت فريدة عثمان على الميدالية البرونزية في سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للسباحة للكبار، والتي أقيمت بكوريا خلال الفترة من 9 إلى 29 يوليو 2019، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وأكد صبحي أن تكريم الفراشة المصرية فريدة عثمان يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم الأبطال الرياضيين الذين يساهمون في رفع اسم مصر عاليًا.
وأضاف أنه تمت الموافقة على صرف 200 ألف جنيه تكريما للاعبة والجهاز الفني والإداري، بعد المستوى المتميز الذى ظهرت عليه البطلة المصرية في بطولة العالم للسباحة للكبار بتحقيق الميدالية البرونزية.
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