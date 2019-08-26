الإبراشي: مشاركة السيسي في قمة مجموعة السبع الكبرى أغضب خصوم مصر

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة الدول السبع الكبار يغضب كل خصوم وأعداء مصر، خاصة أن كل قادة العالم عبروا عن تقديرهم لمصر.





وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن الرئيس الأمريكي وصف اجتماعه مع الرئيس السيسي بالعظيم، وقام بنشر مجموعة من الصور التي تجمعه بالسيسي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر.





وأضاف أن إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي، قام بمباحثات في غاية الأهمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الأوضاع في ليبيا، وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول ضرورة تطهير ليبيا من المليشيات الإرهابية.









والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركة سيادته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.





ومن جانبه رحب الرئيس الفرنسي، بالرئيس مثمنًا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.





وكما أعرب الرئيس الفرنسي، عن حرص فرنسا على تعزيز آليات التعاون المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.





وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء استعراض العلاقات الأفريقية الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، ومن بينها جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.





كما تم تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وأيضًا الدولية سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا علي نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ علي المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "سعدت كثيرًا بلقائي اليوم بالرئيس دونالد ترامب Donald J. Trump، حيث رسخ اللقاء قوة وعمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، وما تشهده تلك العلاقات من تطور إيجابي متواصل خلال هذه الفترة".





وأضاف خلال تدوينة على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "وأؤكد على حرص مصر الدائم على الاستمرار في الارتقاء بأطر التعاون المشترك فى جميع المجالات".





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".



