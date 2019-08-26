ميتشو يجري تعديلات على تشكيل الزمالك أمام المقاصة

يرغب الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك في إجراء بعض التغييرات على تشكيل الفريق خلال مباراة مصر للمقاصة يوم الأربعاء المقبل ببطولة الدوري.





وينوي ميتشو الاعتماد على التونسي حمدي النقاز في الجبهة اليمنى بدلًا من حازم إمام بسبب عدم إنهاء الأخير بعض الهجمات خلال مباراة ديكاداها الصومالي الماضية بشكل سليم وخاصة في الكرات العرضية.





وتفوق الزمالك على بطل الصومال بنصف دستة أهداف في لقاء الذهاب بالدور التمهيدي ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا، ليتأهل الأبيض لدور الـ32 من منافسات البطولة.





ويسعى ميتشو للدفع بالقوة الضاربة في مباراة المقاصة بسبب أهمية المواجهة وضرورة تحقيق الانتصار للوصول إلى أبعد مدى في البطولة وحصدها.





ومن ناحية أخرى واصل مصطفى فتحي ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي للفريق ، وخاض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادى .





وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب ومتابعة حالته من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل .





وأدى محمد حسن ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم ، بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في مباراة ديكاداها بكدمة في الركبة.





وقام خالد بوطيب بأداء تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم تمهيدا لعودته خلال الفترة المقبلة بعد وصول اللاعب إلى القاهره صباح اليوم بعد انتهاء الاجازه التي حصل عليها.





عقد الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، جلسة سريعة مع شيكابالا ، لاعب وسط الفريق في بداية المران لمنحه بعض التعليمات الفنية .





ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، بعد غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كاس مصر ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وتغلب الزمالك على ديكاداها الصومالي في آخر المواجهات بنصف دستة أهداف في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، وتأهل الفريق لدور الـ32.



