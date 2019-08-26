والد ربيعة يكشف مدة غياب نجم الأهلي بعد إصابته أمام إطلع بره





تعرض رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام إطلع بره من جنوب السودان.





واضطر ربيعة لمغادرة ملعب المباراة في الشوط الأول من عمر اللقاء الذي انتهى لصالح الفريق الأحمر بتسعة أهداف نظيفة، حيث حل زميله أيمن أشرف بديلًا له.





وأثبتت الأشعة التي أجراها اللاعب أول أمس تعرضه للإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.





ومن المتوقع أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح من ١٠ أيام إلى أسبوعين للتعافي من الإصابة.





وسيبدأ ربيعة تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بداية من الغد، حيث سيضع خالذ محمود طبيب الفريق الأحمر هذا البرنامج له من أجل التعافي من الإصابة.





وكشف والد ربيعة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" :" أن الإصابة التي تعرض لها نجله ليست بالخطيرة وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولم تبعده كثيرًا عن الملاعب.





وأضاف والد نجم الأهلي بأن رامي أجرى أشعة أول أمس وأثبتت إصابته بشد في الخلفية وسيغيب عن الفريق مدة قد تصل إلى أسبوعين".





ويستأنف الأهلي تدريباته غدًا الثلاثاء عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٣ أيام بعد الفوز على فريق إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة ٩-٠ في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وسيلاقي الأهلي في دور الـ٣٢ من البطولة الإفريقية فريق كينو سبورت من غينيا الإستوائية.





ويبدأ الأهلي غدًا الثلاثاء الاستعداد لمباراة السوبر أمام الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم ١٨ من سبتمبر المقب



