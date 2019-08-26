تعرف على شرط الزمالك لتعديل عقد مصطفي محمد

وعد مسئولو نادي الزمالك، مصطفى محمد مهاجم الفريق بتعديل عقده بشرط مواصلة تسجيل الأهداف والظهور بشكل مميز في الموسم الجديد.





وعاد مصطفى محمد للزمالك مطلع الموسم الجديد بعد إعارته أكثر من مرة على مدار المواسم الماضية.





ووعد مسئولو الزمالك لاعبهم بحصوله على 5 مليون جنيه في الموسم الواحد وذلك شرط تألقه في الموسم الجديد، حيث يتقاضى حاليًا مبلغ 700 ألف جنيه كونه لاعبًا صاعدًا.





ويمتلك الزمالك بين صفوفه كل من مصطفى محمد وعمر السعيد والمغربي خالد بوطيب في خط الهجوم.





واصل مصطفى فتحي ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه له الجهاز الطبي للفريق ، وخاض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادى .





وحرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب ومتابعة حالته من أجل تجهيزه للفترة المقبلة بالشكل الأمثل .





وأدى محمد حسن ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم ، بعد الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في مباراة ديكاداها بكدمة في الركبة.





وقام خالد بوطيب بأداء تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم تمهيدا لعودته خلال الفترة المقبلة بعد وصول اللاعب إلى القاهره صباح اليوم بعد انتهاء الاجازه التي حصل عليها.





عقد الصربي ميتشو ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، جلسة سريعة مع شيكابالا ، لاعب وسط الفريق في بداية المران لمنحه بعض التعليمات الفنية .





ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق مصر للمقاصة ، بعد غد الاربعاء ، في دور ال 8 لبطولة كاس مصر، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وتغلب الزمالك على ديكاداها الصومالي في آخر المواجهات بنصف دستة أهداف في إياب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، وتأهل الفريق لدور الـ32.





وسجل مصطفى محمد هدفين للزمالك في مباراة بطل الصومال الأخيرة وظهر بشكل مميز وارتفعت أسهمه للبقاء في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الموسم الجديد وسط غياب خالد بوطيب للإصابة وتذبذب أداء عمر السعيد وتفاوت مستواه.