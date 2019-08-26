سييرا: الحماس يسيطر علينا وهذا سبب قلقي من مواجهة الهلال





تحدث لويس سييرا، مدرب فريق ​اتحاد جدة​ الأول لكرة القدم عن مواجهة ​الهلال​، المقرر لها، مساء غد الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا.





وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة الهلال سوف تكون صعبة، الحماس يسيطر علينا قبل المواجهة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الخطوة الأولى".





وتابع: "تفكيرنا منصب على هذا اللقاء، ونطمح من خلال اللقاء لإسعاد الجماهير".





وعند سؤاله عن نظيره قال: "الهلال لا يتأثر بالغيابات، إذا غاب البريك سيجد البديل الجاهز، لأن أغلب لاعبيه يمثلون المنتخب السعودي".





وبالحديث عن هتاف الجمهور له داخل المدرج الاتحادي قال: "إنه فخر كبير لي ترديد اسمي من قبل الجماهير في المدرجات، ولا أهتم بذلك بقدر تطلعي لأن تكون تلك الهتافات موجهة للاعبين ومحفزة لهم".





والجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام على ملعب "محيط الرعب" ، معقل الزعيم، يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر المقبل.



