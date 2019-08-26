خورخي فوساتي .. 6 معلومات عن المرشح لتدريب النادي الأهلي

يسعى النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني أجنبي وهو الأوروجوياني خورخي فوساتي، والذي سيأتي خلفُا لمواطنه مارتن لاسارتي التي تمت إقالته عقب الخروج من كأس مصر على يد بيراميدز.

وفي الفترة الحالية، تفكر إدارة القلعة الحمراء في التعاقد مع المدير الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي، الذي يقود حاليًا فريق " ريفر بليت".

ودخل أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في مفاوضات مع المدرب خورخي فوساتي ، حيث ينتهي الدوري الأوروجوياني بعد أسبوعين، لتولي مهمة الفريق الأول الفنية ، خلال الفترة القادمة.





معلومات عن خورخي فوساتي المرشح لتدريب النادي الأهلي

- ولد خورخي فوساتي في 22 نوفمبر 1952 في مونتفيدو في الأوروجواي، وشارك مع منتخب أوروجواي تحت 20 سنة لكرة القدم ومنتخب الأوروجواي.





- لعب خورخي فوساتي مع أندية أوليمبيا أسونسيون وإنديبندينتي وبنيارول ورامبلا جونيورز وروزاريو سنترال ونادي أفاي لكرة القدم ونادي كوريتيبا ونادي ميلوناريوس.





- درب خورخي فوساتي كل من أوروجواي وقطر على صعيد المنتخبات ، أما الأندية "العين الإماراتي - الريان القطري - الأهلي - الشباب السعوديين - إنترناسيونال البرازيلي".





- حصل خورخي فوساتي على مدار سنوات تدريبه في كرة القدم، على 6 بطولات، حيث جاءت معظمها مع الأندية التي كانت آخرها مع السد القطري 2016، فيما لم يحصل على أي بطولة مع المنتخبات.





واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، على 3 مدربين أجانب من مدارس كروية مختلفة، لاختيار أحدهم لتولي المسئولية الفنية لفريق الكرة بالقلعة الحمراء، خلال الفترة القادمة.





وكثفت اللجنة مفاوضاتها مع الثلاثي المشار إليه، لمعرفة شروط التعاقد وإبرام الاتفاق في أقرب وقت، على أن يتم عرض الملف كاملًا من خلال اللجنة على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والذي منح لجنة التخطيط كافة الصلاحيات لانتقاء مدير فني، يحقق طموحات الأهلي وجماهيره على الصعيدين المحلي والقاري.





وقطعت اللجنة شوطًا كبيرًا في المفاوضات لتقليص عامل الوقت، ومن المنتظر أن يتم حسم هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.