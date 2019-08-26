أحمد جمال يشارك في فعاليات دوري المتعافين من تعاطي المخدرات بأغنيات مناهضة للإدمان (صور)

شارك الفنان أحمد جمال في ختام الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات بأغنيات مناهضة للإدمان.





ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكابتن أحمد شوبير، وعدد من ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بالإضافة إلى نجوم الرياضة.





وكرمت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق العواجيز الفائز بالمركز الأول بكأس البطولة للدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات اليوم الأثنين، بالقرية الأولمبية بالمعادي.





نرشح لكم: وزيرة التضامن تشهد ختام معسكر لتنمية العمل التطوعي لدى الشباب ومكافحة المخدرات



