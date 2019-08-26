عاجل - الأهلي يهدد نجمه بسبب السهر

هدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صالح جمعة لاعب الفريق بفرض عقوبات قاسية خلال الفترة المقبلة في حال عدم الالتزام مع الفريق.





وكان قد وقع عبد الحفيظ عقوبة مادية على صالح، بسبب سهره في أحد الأماكن بالساحل الشمالي ووصول بعض الصور لمدير الكرة بالاهلي في الأيام الماضية.





ونفى صالح جمعة لعبد الحفيظ سهره في أحد الأماكن بالساحل الشمالي، وطلب مدرب الأهلي محمد يوسف اللاعب بالتركيز مع الفريق في الفترة المقبلة مع بداية الموسم الجاري.





دليل قاطع على هوية مدرب الأهلي الجديد

سافر أمير ترفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي إلى ألمانيا اليوم الإثنين من أجل إنهاء مهمة التعاقد مع المدير الفني الجديد.

ويبحث مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب عن مدير فني جديد يقود الفريق خلفًا للمقال مارتن لاسارتي والذي رحل عن الفريق بعد الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف والخروج من كأس .

ومن المنتظر أن يُنهي مدير التعاقدات بالأهلي كافة الأمور مع المدير الفني الجديد على أن يتم الإعلان رسميًا خلال الساعات القليلة المقبلة.



كل ما تريد معرفته عن "كانو سبورت" منافس الأهلي في دور ال32 في أبطال أفريقيا أوقعت القرعة النادي الأهلي المصري في مواجهة نادي "كانو سبورت" بطل غينيا الاستوائية في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعدما صعد الأهلي إلى هذا الدور بعد تغلبه على "إطلع بره" الجنوب سوداني بنتيجة تاريخية 13-0 في مجموع المباراتين، في حين صعد "كانو سبورت" إلى الدور ذاته بعدما فاز على "ميليكي" الأثيوبي 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في دور ال64.

ويعد نادي "كانو سبورت" واحد من الفرق حديثة العهد بكرة القدم، حيث لم يمر على تأسيسه سوى 5 سنوات فقط، حيث تأسس النادي في عام 2014 في مدينة مالابو بجمهورية غينيا الأستوائية، ونجح في الحصول على لقب بطولة الدوري الغيني لأول مرة في تاريخه في موسم 2018-2019، ليشارك في دوري أبطال أفريقيا في نسختها الحالية.

وستكون مباراة كانو سبورت أمام النادي الأهلي هي المباراة الأولى في تاريخه مع الأندية المصرية، حيث لم يسبق للنادي الذي تأسس في 2014 أن لعب من قبل مع أي نادي مصري.

يذكر بأن اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال أفريقيا قد حددت أيام 13، 14، 15 من سبتمبر المقبل لتكون موعدًا لمباراة الذهاب بين الأهلي وكانو سبورت، في حين ستكون مباراة العودة في أحد أيام 27، 28، 29 من الشهر ذاته.



