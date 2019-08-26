أحمد شوبير يشارك في فعاليات الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات (صور)

شارك الكابتن والإعلامي أحمد شوبير، كل من غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات الذي أقامه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الأثنين، بالقرية الأولمبية بالمعادي.





ومن المقرر أن تسلم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الفريق الفائز كأس البطولة.





ويحضر اللقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بالإضافة إلى نجوم الرياضة.





وفي نهاية اللقاء يشارك الفنان أحمد جمال المتعافين بأغنيات مناهضة للإدمان.





نرشح لكم: "التضامن" تعلن عن خدمة جديدة لرعاية المسنين في منازلهم من خلال الجمعيات الشريكة





