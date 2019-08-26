فلكية جدة: فترة الحد الأدنى للدورة الشمسية الحالية قد تستمر لسنوات

قال المهندس ماجد أبو زهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة في تقرير له، إن التقديرات العلمية المنشورة في أبريل 2019 تشير إلى أن فترة الحد الأدنى للدورة الشمسية الحالية المنخفضة قد تستمر لسنوات، وسوف تصل أعداد البقع إلى الحضيض في الفترة ما بين يوليو 2019 و سبتمبر 2020، تليها فترة انتعاش بطئ نحو الحد الأقصى الجديد للدورة الشمسية (25) في 2026 – 2023.

ويتوقع أن تكون الدورة الشمسية الجديدة (25) مشابهه جدا للدورة الحالية (24) حيث سيكون حدها الأقصى ضعيف إلى حد ما، مسبوقة بحد أدنى طويل وعميق.

وأضاف: "من المعروف أن الدورة الشمسية تشبه البندول تتأرجح ذهابا وايابا بين فترات تكون فيها البقع الشمسية مرتفعة ومنخفضة كل 11 سنه تقريبا".

واستطرد: "ويتتبع العلماء الدورة الشمسية منذ اكتشافها في القرن التاسع عشر، ولكن ليست كل الدورات متشابهة، فبعضها كثيف مع كثير من البقع الشمسية وتوهجات متفجرة".