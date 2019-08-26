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"الصحة" توضح شروط افتتاح سلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:12 م
الصحة توضح شروط افتتاح سلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة
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الفجر السعودي
 
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قررت وزارة الصحة السماح للشخص الطبيعي أو الاعتباري السعودي بالحصول على امتيازات أو وكالات تجارية لسلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة.

واشترطت الوزارة وجود صيدلية واحدة على الأقل تعمل على مدار 24 ساعة لكل 20 صيدلية مملوكة لنفس المالك، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للصيدليات.

وتضمنت اللائحة على شرط وجود صيدلية واحدة على الأقل تبيع الأدوية المخدرة مقابل كل 20 صيدلية مملوكة لنفس المالك، وسمحت بافتتاح الصيدليات بترخيص مستقل داخل المجمعات الطبية.

كما ألزمت جميع الصيادلة التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، على أن تخضع نسبة الصيادلة السعوديين العاملين في المنشآت الصيدلية المملوكة لنفس المالك لمعايير وزارة العمل في نطاقات المهن حسب المناطق والمحافظات.

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