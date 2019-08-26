"الصحة" توضح شروط افتتاح سلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:12 م
الفجر السعودي
Advertisements
Advertisements
قررت وزارة الصحة السماح للشخص الطبيعي أو الاعتباري السعودي بالحصول على امتيازات أو وكالات تجارية لسلاسل صيدليات أجنبية داخل المملكة.
واشترطت الوزارة وجود صيدلية واحدة على الأقل تعمل على مدار 24 ساعة لكل 20 صيدلية مملوكة لنفس المالك، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للصيدليات.
وتضمنت اللائحة على شرط وجود صيدلية واحدة على الأقل تبيع الأدوية المخدرة مقابل كل 20 صيدلية مملوكة لنفس المالك، وسمحت بافتتاح الصيدليات بترخيص مستقل داخل المجمعات الطبية.
كما ألزمت جميع الصيادلة التقيد بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية، على أن تخضع نسبة الصيادلة السعوديين العاملين في المنشآت الصيدلية المملوكة لنفس المالك لمعايير وزارة العمل في نطاقات المهن حسب المناطق والمحافظات.
Advertisements
المزيد عن: وزارة الصحة صيدليات المملكة افتتاح أجنبية
- "الصيادلة" ترسل إنذارا على يد محضر لـ"الخدمات البيطرية"
- نقيب الصيادلة يكشف حقيقة تطبيق النظام السريري
- محي عبيد: هناك 20 ألف صيدلية في مصر مملوكة لغير صيادلة
- نقيب الصيادلة: الانتهاء من مسودة مشروع "هيئة الدواء المصرية" النهائية (صور)
- حق رد| "صيدليات 19011": الشركة مملوكة لمجموعة من الصيادلة المصريين المعروفين