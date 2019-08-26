الأردن والمغرب يبحثان التعاون في قطاع الطاقة والمعادن

التقى المهندس فاروق الحياري رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، مع عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في المملكة المغربية ، لبحث مجالات التعاون في تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.





وناقش الجانبان خلال اجتماع في مقر الهيئة بحضور مجلس مفوضي الهيئة وأمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة المهندس محمد الطعاني، تبادل الخبرات في مجال التنظيم والرقابة والتسعير والمعايير التي تستوجب مراعاتها في الرخص التي تمنح لممارسة الأنشطة المختلفة في قطاع الطاقة والمعادن بما يضمن أمن التزود بالطاقة وتقديم الخدمات بجودة عالية وأقل الكلف وزيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين.





واتفق الجانبان على تبادل الزيارات بين المتخصصين من الجانبين وتحديد أطر التعاون المشترك.





وعرض رباح خلال الاجتماع لهيكلية قطاع الطاقة والمعادن وأطر التنظيم والرقابة المتبعة والاستشراف المستقبلي لواقع القطاع بالمملكة المغربية، مؤكدا أهمية اللقاء في تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بقطاع الطاقة بين البلدين.





من جهته، عرض المهندس الحياري لواقع قطاع الطاقة والمعادن في المملكة والتشريعات الناظمة لعمله ودور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في التنظيم والرقابة والتسعير لضمان توفير خدمات آمنة ومستقرة وذات جودة عالية وبأسعار معقولة من خلال النهوض بمجال التنظيم والرقابة والمنافسة في القطاع، مؤكدا أهمية اللقاء الذي خلص لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الطاقة والمعادن بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.