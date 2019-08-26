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الشركات والمؤسسات المالية القطرية تواصل خسائرها بسبب ضعف الاستثمار

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:39 م
الشركات والمؤسسات المالية القطرية تواصل خسائرها بسبب ضعف الاستثمار
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المزيد عن: قطر ضعف الاستثمار الشركات والمؤسسات المالية القطرية
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