قادة بريطانيا وأستراليا يناقشون وضع التجارة بعد بريكست
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:25 م
ترجمة منار طارق
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تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن التجارة مع نظيره الأسترالي في قمة مجموعة السبع في فرنسا حيث سعى إلى وضع دولته في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب جونسون إنه ورئيس الوزراء سكوت موريسون "ناقشا حماسهما لعلاقة تجارية قوية وعميقة بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".
كما ناقش الزعيمان المخاوف بشأن هونج كونج "واتفقا على أنه من المهم أن تظل جميع الأطراف هادئة وسلمية." واوضح جونسون إنه كان "رائعًا" التحدث إلى موريسون، الذي "بدا في حالة معنوية عالية".
وقال مكتب جونسون إنه ورئيس الوزراء سكوت موريسون "ناقشا حماسهما لعلاقة تجارية قوية وعميقة بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".
كما ناقش الزعيمان المخاوف بشأن هونج كونج "واتفقا على أنه من المهم أن تظل جميع الأطراف هادئة وسلمية." واوضح جونسون إنه كان "رائعًا" التحدث إلى موريسون، الذي "بدا في حالة معنوية عالية".
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