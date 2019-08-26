ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قادة بريطانيا وأستراليا يناقشون وضع التجارة بعد بريكست

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:25 م
قادة بريطانيا وأستراليا يناقشون وضع التجارة بعد بريكست
Advertisements
طباعة
ترجمة منار طارق
 
Advertisements
تحدث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن التجارة مع نظيره الأسترالي في قمة مجموعة السبع في فرنسا حيث سعى إلى وضع دولته في عالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب جونسون إنه ورئيس الوزراء سكوت موريسون "ناقشا حماسهما لعلاقة تجارية قوية وعميقة بمجرد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي".

كما ناقش الزعيمان المخاوف بشأن هونج كونج "واتفقا على أنه من المهم أن تظل جميع الأطراف هادئة وسلمية." واوضح جونسون إنه كان "رائعًا" التحدث إلى موريسون، الذي "بدا في حالة معنوية عالية".
Advertisements
المزيد عن: وضع التجارة ورئيس الوزراء الاسترالي رئيس الوزراء البريطاني بريكست
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر