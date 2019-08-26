السيسي: تغيير المناخ من أخطر قضايا البيئة
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 12:19 م
هدى عبدالرازق
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ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في جلسة المناخ والتنوع البيولوجي، بقمة مجموعة السبع، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.
وقال "السيسي"، إنه لا شك أن تغيير المناخ يعتبر من أخطر قضايا البيئة، مضيفًا أن قضايا البيئة وتحدياتها تمثل حيزًا كبيرًا من الاهتمامات اليومية.
وقال "السيسي"، إنه لا شك أن تغيير المناخ يعتبر من أخطر قضايا البيئة، مضيفًا أن قضايا البيئة وتحدياتها تمثل حيزًا كبيرًا من الاهتمامات اليومية.
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