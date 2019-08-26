ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. اتفاق جنتلمان ينهي أزمة "الهارب" سليماني كوليبالي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:05 ص
عاجل.. اتفاق جنتلمان ينهي أزمة الهارب سليماني كوليبالي
كوليبالي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

اقترب نادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق مع النجم الساحلي التونسي لحل أزمة اللاعب سليماني كوليبالي الذي هرب من القلعة الحمراء ثم انضم لبطل تونس

 

وتلعب العلاقات الطيبة بين الأهلي والنجم دورًا كبيرًا في إنهاء أزمة الهارب سليماني كوليبالي بعد أن عرض بطل تونس سداد 900 ألف دولار كغرامة موقعة على اللاعب يتم تقسيطها على 9 سنوات لكن الفريق الأحمر يتمسك بالقيمة الكاملة وهي مليون و400 ألف دولار.

 

واتفق الأهلي والنجم على إنهاء الأزمة بشكل ودي بدلًا من التصعيد على أن يتم التوصل لاتفاق مادي مناسب برضي الطرفين.


Advertisements
المزيد عن: سليماني كوليبالي النجم الساحلي التونسي الاهلي اخبار الرياضة اليوم اخبار الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ليتشي
دوري أبطال آسيا
النصر - السعودية
-
x
19:45
-
السد - قطر