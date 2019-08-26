عاجل.. اتفاق جنتلمان ينهي أزمة "الهارب" سليماني كوليبالي
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 11:05 ص
الفجر الرياضي
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اقترب نادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق مع النجم الساحلي التونسي لحل أزمة اللاعب سليماني كوليبالي الذي هرب من القلعة الحمراء ثم انضم لبطل تونس
وتلعب العلاقات الطيبة بين الأهلي والنجم دورًا كبيرًا في إنهاء أزمة
الهارب سليماني كوليبالي بعد أن عرض بطل تونس سداد 900 ألف دولار كغرامة موقعة على
اللاعب يتم تقسيطها على 9 سنوات لكن الفريق الأحمر يتمسك بالقيمة الكاملة وهي
مليون و400 ألف دولار.
واتفق الأهلي والنجم على إنهاء الأزمة بشكل ودي بدلًا من التصعيد على أن
يتم التوصل لاتفاق مادي مناسب برضي الطرفين.
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