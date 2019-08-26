ديفيد سيلفا يكسر 4 أرقام تاريخية خلال 9 سنوات

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق بورنموث، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ديفيد سيلفا قائد فريق مانشستر سيتي أرقام قياسية خلال المباراة، وجعلته يكسر الكثير من الأرقام منذ عام 2010/2011 في البريميير ليج.

أصبح ديفيد أكثر لاعب صناعة أهداف برصيد 85 هدف (بفارق 15+ عن الثاني)، وأكثر لاعب صناعةً للفرص برصيد 748 (بفارق 150+ عن الثاني) وأكثر لاعب صناعةً للفرص المحققة برصيد 105 (بفارق 25+)، وأكثر لاعب صناعةً للأسيست (تمريرة ما قبل الأسيست)، أكثر بـ50% من أي لاعب آخر.

يذكر أن ديفيد سيلفا قد نجح في صناعة هدفين خلال مباراة مانشستر سيتي وفريق بورنموث.