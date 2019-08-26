ألميريا يكشف عن سبب عدم ضم مصريين إلى صفوفه

كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني عن أسرار عدم التعاقد مع لاعبين مصريين عقب قيام المستشار تركي آل الشيخ بشراء النادي.

وقال محمد جمال العاصي في تصريحات تليفزيونية: "ألميريا يخطط للصعود إلى الدوري الإسباني وهذا هو هدفه الأساسي".

وأضاف العاصي: "يصعب التعاقد مع مصريين وعرب لأنه يتم معاملتهم كأجانب في إسبانيا والفريق لي لديه وفرة كبيرة في عدد الأجانب لذلك من الصعب زيادة عدد الصفقات من اللاعبين الأجانب".