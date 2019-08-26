نتنياهو يأمر ببناء 300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أنه أصدر أوامر بالبدء بتوسيع مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنة قبل أقل من أسبوع.

وأعلنت إسرائيل الاثنين أنها بصدد بناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة دولب، المقامة على أراضي قرية الجانية الفلسطينية غربي رام الله، على بعد 40 كيلومتر شمال غربي القدس.

وأوضحت أن هذا القرار جاء ردا على العملية التي أدت إلى مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين يوم الجمعة الماضية في منطقة عين بوبين، في أراضي قرية دير ابزيع الفلسطينية.

وقال نتانياهو إنه أعطى تعليماتي بإقامة حي جديد في المستوطنة يشمل 300 منزلا جديدا في دولب، وفقا لما ذكره مراسل سكاي نيوز.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيل "سنثبت جذورنا ونضرب بأعدائنا.. سنواصل تقوية وتطوير الاستيطان".

وكان نتانياهو تعهد في وقت سابق بالحفاظ على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، وذلك في رسالة لطمأنة المستوطنين، قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أفادت في منتصف مايو الماضي بأن إسرائيل شيدت نحو 20 ألف منزل جديد في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم نتانياهو رئاسة الحكومة عام 2009.