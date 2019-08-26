البترول:انتاج 7ر61 ألف برميل زيت خام يومياً من راس شقير خلال 2018/2019





يجرى حالياً تنفيذ خطة عمل طموحة للتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز وتنمية حقول الإنتاج بمنطقة رأس شقير البترولية بخليج السويس والتي تشمل ايضاً الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة تطوير البنية الأساسية والتسهيلات الإنتاجية بالمنطقة .









وأوضحت نتائج اعمال شركة بترول خليج السويس "جابكو"، التي قدمها الجيولوجى خالد حمدان رئيس الشركة الى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن متوسط الإنتاج من حقولها بمنطقة رأس شقير بلغ نحو 7ر61 ألف برميل زيت خام يومياً خلال العام المالى 2018/2019 ، و أن هناك خطة لزيادة الإنتاج من حقول رأس شقير خلال العام المالى الحالي الى نحو 73 ألف برميل زيت يومياً .





ومن المستهدف زيادة ضخ الإستثمارات في حقول رأس شقير من نحو 391 مليون دولار في عام 2018/2019 الى نحو 503 مليون دولار في عام 2019/2020 ، ومن المتوقع وصول إجمالي الاستثمارات في عامي 2019/2020 و 2020/2021 الى نحو 2ر1 مليار دولار للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية من خلال حفر 13 بئرا تنموياً واستكشافياً جديداً واجراء 12 عملية لإصلاح الآبار وهو مايسهم في الوصول الى معدلات الإنتاج المستهدفة ودعم الاحتياطيات البترولية .



